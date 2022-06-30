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Проект «Мой дом»: в Самаре устраняют замечания жителей по итогам выездных мероприятий

30 июня 2022 14:27
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В рамках проекта в областном центре проводятся обучающие семинары-тренинги для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК.

В Самаре активно набирает обороты проект «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой Дом»». Проект инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2021 году.

В рамках проекта в областном центре проводятся обучающие семинары-тренинги для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, а также выездные встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями.

Все сообщения жителей фиксируются в протоколе, далее направляются в профильные структуры для отработки. Все сообщения и замечания находятся на контроле администраций внутригородских районов до полного исполнения.

На сегодняшний день ряд зафиксированных поручений уже получили исполнение. Так, в Железнодорожном районе  жители высказали замечания о недостаточном освещении на детской площадке в сквере имени Ольги Санфировой, неудовлетворительном состоянии одной из пешеходных дорожек. Также жители попросили установить дополнительные скамейки на территории сквера и рассмотреть возможность дополнительного озеленения находящейся рядом аллеи вдоль улицы Революционной.

«На сегодняшний день эти замечания устранены, а пожелания учтены. В дополнение к имеющимся скамейкам силами профильного департамента городского хозяйства и экологии и подведомственных структур установили ещё 4, отремонтировали пешеходную дорожку, усилили освещение на детской площадке, а вдоль протяженной аллеи по улице Революционной поставили 10 вазонов с цветущими растениями. Также в сквере установлены таблички, запрещающие выгул собак», - рассказала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары Елена Рунова. – Всего по итогам объезда главы города зафиксировано 45 замечаний и пожеланий, из них 23 замечания уже отработаны, 7 вопросов находится на постоянном контроле. В их числе контроль за состоянием парковочных мест у диагностического центра на улице Мяги и санитарное состояние прилегающей территории у ряда объектов потребрынка. Оставшиеся замечания требуют дополнительных финансовых и временных ресурсов – все они остаются на контроле до устранения».

Основными задачами проекта «Мой дом» является оказание правовой помощи, просвещение, содействие активным жителям и председателям советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК в решении вопросов управления МКД Самарской области, организация удобных взаимоотношений по управлению МКД, как для повышения личного статуса активистов МКД, так и для повышения удовлетворенности граждан жилищными условиями, а также повышение эффективности управления МКД, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

 

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