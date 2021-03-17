Прием окончен: 240 заявок поступило на участие в Губернаторском проекте «СОдействие»

66

Окончен прием заявок очередного этапа отбора общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Заявки принимались департаментом внутренней политики Самарской области с 1 января по 1 марта 2021 года.

На 1 марта 2021 года в конкурсную комиссию поступило 240 заявок. Теперь заявки будут обработаны членами конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области.

Всего за период реализации государственной программы в конкурсную комиссию поступило 1313 общественных инициатив на реализацию общественных проектов и решений, принятых на сходах граждан.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета и осуществляется по двум направлениям.

Во-первых, это софинансирование общественных проектов по развитию территорий муниципальных образований (софинансирование осуществляется из трех источников: физические и юридические лица (не менее 7% от общей стоимости проекта), местный бюджет (не менее 1% от общей стоимости проекта), областной бюджет (до 92% от общей стоимости проекта). Прием заявок по государственной программе осуществляется 2 раза в год: с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года.

Второе направление – софинансирование решений, принятых на сходах граждан или местных референдумах об использовании средств самообложения (софинансирование осуществляется из средств самообложения, добровольных пожертвований граждан и организаций (25% стоимости проекта) и из средств областного бюджета (75% стоимости проекта). Прием документов на конкурсный отбор осуществляется в течение 20 рабочих дней после официального опубликования решения о введении самообложения граждан, принятого на сходе граждан.

Предлагать свои идеи могут общественные советы, население на собраниях или конференциях, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, а также главы муниципальных образований.

Принять участие в проекте «СОдействие» и выдвинуть инициативу можно по одному из направлений:

- водоснабжение, пожарная безопасность;

- дорожная деятельность, освещение;

- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;

- парки, скверы, фонтаны,

- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;

- спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;

- народные промыслы;

- экскурсионное обслуживание, фестивали;

- содержание мест захоронения.

За все время реализации Губернаторского проекта «СОдействие» были поддержаны и реализованы более 60% направленных в конкурсную комиссию заявок от жителей Самарской области. Из бюджета области за 2017–2020 гг. уже направлено свыше 500 млн рублей. В текущем году на реализацию программы будет выделено еще 253 млн рублей.

Рассмотрение конкурсных заявок, поданных до 1 марта для реализации в 2021 году, состоится до 15 апреля 2021 года, передает пресс-служба облправительства.