Представитель Самарской области Эмиль Галиев стал двукратным чемпионом Европы по русским шашкам

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В Турции под эгидой Международного шашечного комитета инвалидов завершился чемпионат Европы по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции.



Представитель Самарской области Эмиль Галиев завоевал две золотые медали, став победителем в двух программах: классической и быстрой среди слабовидящих спортсменов (категория В2, В3).



Через две недели Эмиль возглавит сборную Самарской области на командном чемпионате России по спорту слепых (дисциплина - «шашки русские) в Костроме.

Фото: freepik.com