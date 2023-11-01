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Через две недели Эмиль возглавит сборную Самарской области на командном чемпионате России по спорту слепых (дисциплина - «шашки русские) в Костроме.
Представитель Самарской области Эмиль Галиев стал двукратным чемпионом Европы по русским шашкам
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Представитель Самарской области Эмиль Галиев стал двукратным чемпионом Европы по русским шашкам

1 ноября 2023 17:39
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Через две недели Эмиль возглавит сборную Самарской области на командном чемпионате России по спорту слепых (дисциплина - «шашки русские) в Костроме.

В Турции под эгидой Международного шашечного комитета инвалидов завершился чемпионат Европы по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции.

Представитель Самарской области Эмиль Галиев завоевал две золотые медали, став победителем в двух программах: классической и быстрой среди слабовидящих спортсменов (категория В2, В3).

Через две недели Эмиль возглавит сборную Самарской области на командном чемпионате России по спорту слепых (дисциплина - «шашки русские) в Костроме.

 

Фото:   freepik.com

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