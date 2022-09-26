Помощник начальника УФСИН СО подполковник Антон Виндугов принял участие в "круглом столе" в Самарской губдуме     

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В мероприятии участвовали депутаты Губернской Думы, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, прокуратуры Самарской области, адвокаты, судьи, преподаватели ВУЗов, сотрудники уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и полиции.

Подполковник внутренней службы Антон Виндугов выступил с докладом по вопросу соблюдения прав лиц, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, и особенности реализации их прав в условиях ограничения свободы. Особое внимание он обратил на важность строгого соблюдения законодательства при соблюдении прав подследственных. Свое выступление он подкрепил конкретными фактами.

Итоги «круглого стола» подвела Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Ольга Дмитриевна поблагодарила участников и выразила надежду на профессиональный и конструктивный диалог, а также выработку конкретных предложений и рекомендаций, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию правоприменительной практики при избрании мер пресечения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО