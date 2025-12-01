Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   

28 ноября в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей Региональной премии Первых «Самарская ладья». На премию было подано более 1500 заявок от участников Движения Первых со всей Самарской области. Эксперты отобрали 150 номинантов, которые стали участниками торжественного бала, где чествовали победителей.

Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.

«Подведение итогов года — важная традиция, позволяющая поблагодарить наших активистов, родителей и наставников, отметить наши общие достижения. Дети и молодёжь сами формируют повестку Движения, и наша задача — поддерживать их инициативу, отмечать самых активных. Более 1500 участников премии в этом году — яркое свидетельство их вовлечённости. Мы специально расширили формат, включив не только индивидуальные, но и командные номинации, чтобы отметить лучшие первичные отделения и Советы Первых. Уверена, что для многих участников премия станет отправной точкой для новых свершений», – отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк.

В этом году конкурс прошёл по шести номинациям: «Мечта» для активистов от 6 до 18 лет; «Жизнь и достоинство» для активистов от 18 до 25 лет; «Созидательный труд» для наставников; «Крепкая семья»; «Лучший Совет Первых местного отделения»; «Лучшая команда первичного отделения». Лучших из лучших отбирали эксперты.

Номинанты были приглашены на торжественную церемонию награждения. Мероприятие прошло в формате бала, где участники исполнили традиционные танцы, включая польку-шотландку и французский вальс. Юноши вышли в элегантных костюмах, а девушки – в бальных платьях, создав атмосферу праздника.

Почётными гостями и награждающими церемонии выступили руководители ведущих молодёжных организаций Самарской области, лидеры молодёжной политики региона. Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева наградила победителей в номинации «Крепкая семья».

«Педагоги и наставники играют огромную роль, но именно семья остаётся фундаментом. Крепкая, сплочённая семья — основа благополучия каждого ребёнка и сила нашей страны. Особенно ценно, когда родители и дети участвуют в общих делах, поддерживают друг друга. Такие семьи — наш главный ресурс, и их должно становиться больше», - отметила Юлия Николаева.

Победители премии 2025 года:

⦁ Номинация «Мечта» (6-11 лет): Кравцева Полина Алексеевна (м.р. Нефтегорский).

⦁ Номинация «Мечта» (12-15 лет): Федоров Тимофей Николаевич (г.о. Октябрьск).

⦁ Номинация «Мечта» (16-18 лет): Пользовский Егор Алексеевич (г.о. Самара).

⦁ Номинация «Жизнь и достоинство»: Сорокина Алина Евгеньевна (м.р. Нефтегорский).

⦁ Номинация «Созидательный труд»: Коновалова Дарина Павловна (г.о. Отрадный).

⦁ Номинация «Крепкая семья»: Команда «Патриоты» (м.р. Хворостянский).

⦁ Номинация «Лучший Совет Первых Местного отделения»: Команда «Первые и Точка» (г.о. Новокуйбышевск).

Победители пециальных категорий в номинации «Лучшая команда первичного отделения»:

⦁ Вузы: Команда «Реавиз» (Медицинский университет «Реавиз»).

⦁ Учреждения СПО: Команда «Патриоты КГТ» (Кинельский государственный техникум).

⦁ Образовательные организации: Команда «Совет Лидеров» (Школа № 53, г.о. Самара).

⦁ Организации дополнительного образования: Команда «ДШИ №1 п. Чёрновский» (Детская школа искусств №1).

⦁ Учреждения сферы культуры, спорта и молодёжной политики: Команда «Энергия Первых» (МБУ ММЦ «Шанс», г.о. Тольятти).

Фото: региональное отделение Движения Первых Самарской области