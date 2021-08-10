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Подразделения МЧС в Самарской области будут усилены оборудованием и техникой

10 августа 2021 10:09
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Подразделения МЧС в Самарской области будут усилены оборудованием и техникой

Виктор Кудряшов, глава регионального кабмина сообщил, что до конца года службы, ответственные за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, получат новую технику и оборудование. 

«В ближайшее время мы проведем корректировку бюджета и учтем ряд направлений, которые повысят нашу готовность к действиям в условиях различного рода происшествий. В частности, мы договорились о том, что приобретем большую партию пожарных автомобилей, в том числе для оснащения наших добровольных пожарных команд, пожарных подразделений. Впервые за много лет обновим парк плавсредств, в том числе судов на воздушной подушке, для областной спасательной службы. Планируется также выделение дополнительных средств из дорожного фонда на ремонт дорог, что сократит количество дорожно-транспортных происшествий. Значительные средства направим на приобретение камер для фото- и видеофиксации правонарушений на опасных участках дорог, где причинами аварий является нарушения скоростного режима», - сказал Виктор Кудряшов. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, со 2 по 8 августа чрезвычайных ситуаций в губернии не произошло. Вместе с тем в регионе остается достаточно напряженной пожароопасная обстановка. Только на минувшей неделе произошло 170 техногенных возгораний, пять низовых лесных пожаров. В 137 случаях причиной природных пожаров становился неконтролируемый сельскохозяйственный пал сухой травы.

Председатель областного Правительства напомнил главам муниципалитетов, что жаркая и сухая погода на территории региона сохраняется, а значит, сохраняется четвертый, а в ряде муниципалитетов – пятый класс пожарной опасности. Подразделения МЧС на территории региона несут службу в режиме повышенной готовности.  

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