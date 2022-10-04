Почти каждый десятый работник Самарской области разочаровался в удаленке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выпуск седана Lada Vesta Cross мог быть прекращен
Выпуск седана Lada Vesta Cross мог быть прекращен
Компания H&M закрыла более 40 своих магазинов в России
Компания H&M закрыла более 40 своих магазинов в России
В Самаре хотят надстроить дополнительные этажи над хрущевками на улице Гагарина
В Самаре хотят надстроить дополнительные этажи над хрущевками на улице Гагарина
Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика
Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика
Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ
Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти каждый десятый работник Самарской области разочаровался в удаленке

4 октября 2022 12:22
120
Почти каждый десятый работник Самарской области разочаровался в удаленке

13% жителей Самарской области так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Таковы результаты опроса соискателей региона, который провела Служба исследований hh.ru,  платформы онлайн-рекрутинга в России.

Еще 8% жителей региона и до пандемии работали удаленно, и сегодня трудятся в том же формате. 4% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 12% окончательно вернулись в офис, столько же работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 52% работников Самарской области признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

37% трудоустроенных жителей региона, которые имеют опыт удаленной занятости, полагают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 49% - полностью дистанционно и только 14% считают, что они максимально эффективны исключительно при работе из офиса.

Интересно, что всего лишь 8% работников из Самарской области разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны. Еще 2% никогда и не любили работать удаленно, а 20%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство работников региона (61%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее.

Сегодня 52% соискателей из Самарской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 19% отдают предпочтение вакансиям, предлагающим работу в офисе/на территории работодателя. Для 29% опрошенных формат занятости при поиске новой работы не имеет значения.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы назвали самые частые проблемы с заселением в отель
04 октября 2022, 11:33
Самарцы назвали самые частые проблемы с заселением в отель
Самая частая проблема — разочарование от увиденного: 33% респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках. Туризм
120
Самарцы рассказали, как справляются с рабочим стрессом
04 октября 2022, 10:48
Самарцы рассказали, как справляются с рабочим стрессом
76% респондентов уверены, что постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении. Общество
136
возможность заниматься производственной гимнастикой есть у каждого одиннадцатого работающего самарца
04 октября 2022, 09:26
Возможность заниматься производственной гимнастикой есть у каждого одиннадцатого работающего самарца
Чаще остальных о физкультминутках мечтают женщины. Общество
202
В центре внимания
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
4 октября 2022  12:36
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
101
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
4 октября 2022  12:01
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
208
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
4 октября 2022  10:19
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
161
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
475
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
455
Весь список