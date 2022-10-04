Почти каждый десятый работник Самарской области разочаровался в удаленке

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13% жителей Самарской области так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Таковы результаты опроса соискателей региона, который провела Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Еще 8% жителей региона и до пандемии работали удаленно, и сегодня трудятся в том же формате. 4% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 12% окончательно вернулись в офис, столько же работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 52% работников Самарской области признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

37% трудоустроенных жителей региона, которые имеют опыт удаленной занятости, полагают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 49% - полностью дистанционно и только 14% считают, что они максимально эффективны исключительно при работе из офиса.

Интересно, что всего лишь 8% работников из Самарской области разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны. Еще 2% никогда и не любили работать удаленно, а 20%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство работников региона (61%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее.

Сегодня 52% соискателей из Самарской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 19% отдают предпочтение вакансиям, предлагающим работу в офисе/на территории работодателя. Для 29% опрошенных формат занятости при поиске новой работы не имеет значения.