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Почти 790 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа. Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.



Концертный сезон в самом разгаре и его успех во много зависит от самочувствия музыкантов и зрителей. Главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков уверен, что своевременная прививка от гриппа помогает избежать тяжёлых вирусных заболеваний в период распространения ОРВИ и ежегодно посещает пункт вакцинации.



«Я делаю прививку от гриппа каждый год, ведь самое главное в жизни человека это здоровье. Вакцинация даёт возможность защитить его от болезней и осложнений. Поэтому я прививаюсь и советую сделать это всем остальным», - отметил Михаил Щербаков.



Прививочные пункты развернуты в Самарской области как в медучреждениях, так организована и выездная вакцинация жителей по месту работы непосредственно на предприятиях и в организациях.



«Каждый человек, желающий сделать прививку, имеет такую возможность. Работают прививочные пункты, в наличии имеются вакцины. На днях в регион поступили дополнительно 350 тысяч доз вакцин от гриппа. Советую всем, кто ещё не успел, обязательно сделать прививку и чувствовать себя защищённым от опасных последствий гриппа», - отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик.



Пройти вакцинацию жители могут в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте областного минздрава.

Фото: минздрав СО