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Департамент туризма министерства культуры Самарской области объявляет итоги голосования за лучшее имя для скоростного судна «Валдай».
Первый Валдай в Самарской области будет назван в честь Ильи Репина
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Первый Валдай в Самарской области будет назван в честь Ильи Репина

6 июня 2022 20:07
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Департамент туризма министерства культуры Самарской области объявляет итоги голосования за лучшее имя для скоростного судна «Валдай».

Департамент туризма министерства культуры Самарской области объявляет итоги голосования за лучшее имя для скоростного судна «Валдай».

В российском судоходстве существует традиция называть судна в честь выдающихся деятелей культуры, искусства, науки. Название судна является отражением истории, политики, нравов и вкусов определенной эпохи, исторического периода. В Самарскую область прибыл скоростной речной транспорт типа «Валдай», который будет осуществлять регулярные пассажирские и заказные туристические перевозки в Самарской области уже этим летом.

Жителям региона выдалась уникальная возможность выбрать имя для быстроходного судна. Любой желающий мог проголосовать за Аннету Басс, Константина Головкин, Валерия Грушина, Григория Засекина, Александра Зеленко, Кузьму Петрова–Водкина, Эльдара Рязанова, Василия Сурикова, Альфреда фон Вакано, Василия Татищева, Дмитрия Шостаковича.

Но большинством голосов жители проголосовали за присвоение Валдаю имени Ильи Репина! Это очень символично, ведь в одном из самых красивых сел России, селе Ширяево, расположен Дом-музей им. И.Е. Репина. Именно здесь в 1870-м году все лето жил знаменитый художник. Волжские впечатления того лета отразились в знаменитой картине «Бурлаки на Волге».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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