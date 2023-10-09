Организована доследственная проверка по факту происшествия с подростками в ТЦ Самары

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Сегодня, в вечернее время в одном из торговых центров города Самары вышел из строя лифт, в котором находились трое несовершеннолетних. Сотрудники ТЦ были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти подросткам. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники территориального следственного отдела следственно управления Следственного комитета РФ по Самарской области, начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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