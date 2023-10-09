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В ТЦ Самары опрокинулась кабина лифта, в которой находились три парня

9 октября 2023 22:19
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Поисково-спасательный отряд установил, что верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа.

ЧП произошло сегодня в торговом центре "Вива Лэнд" в Самаре на проспекте Кирова. Лифт упал с высоты второго этажа. В кабине находилось трое молодых людей, сообщает СОВА со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение об опрокидывании лифта в торговом центре на проспекте Кирова, 147 поступило на пульт МЧС в понедельник, 9 октября, в 20:11.

Поисково-спасательный отряд установил, что верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа. В лифте находилось три 18-летних парня.

Сообщается, что погибших и пострадавших в этом происшествии нет.

 

Фото:   ru.freepik.com

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