В ТЦ Самары опрокинулась кабина лифта, в которой находились три парня

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ЧП произошло сегодня в торговом центре "Вива Лэнд" в Самаре на проспекте Кирова. Лифт упал с высоты второго этажа. В кабине находилось трое молодых людей, сообщает СОВА со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение об опрокидывании лифта в торговом центре на проспекте Кирова, 147 поступило на пульт МЧС в понедельник, 9 октября, в 20:11.



Поисково-спасательный отряд установил, что верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа. В лифте находилось три 18-летних парня.



Сообщается, что погибших и пострадавших в этом происшествии нет.

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