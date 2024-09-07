Онлайн можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе Федеральной службы судебных приставов

239

Современные технологии всё больше и больше внедряются в нашу жизнь и значительно ее упрощают. Теперь с помощью сети «Интернет» можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе предоставляемых Федеральной службой судебных приставов.

Так, получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области ( https://r63.fssp.gov.ru ). Для этого достаточно перейти в раздел «Сервисы», ввести в пустые строки запрашиваемые данные и узнать, есть ли вы в списке должников.

С помощью Интернет-приемной, расположенной также на официальном сайте ведомства, граждане могут направить в Службу обращение или сообщить необходимую судебному приставу для принятия процессуального решения информацию. А через сервис «Запись на личный прием» можно выбрать удобное время, когда вы хотите посетить интересующее вас отделение или Главное управления судебных приставов для личной встречи с сотрудниками.

ГУФССП России по Самарской области рекомендует использовать данные сервисы для получения достоверной информации по исполнительным производствам, а также напоминает, что вовремя оплаченные долги помогут избежать неприятных ситуаций, связанных с применением ограничительных мер в отношении должника.