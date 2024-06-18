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Начальник УФСИН Алексей Климов проведет «прямую линию»

18 июня 2024 20:32
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В ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.

27 июня 2024 года с 15:00 до 17:00 начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Николаевич Климов проведёт «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.

Прием обращений будет производиться с 20 по 26 июня в рабочее время -
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по телефону: 8(846)339-38-31.

Также в июле текущего года в рамках проведения «прямой линии» запланировано выступление начальника регионального УФСИН в средствах массовой информации, где будут подробно рассмотрены обращения граждан, поступившие в адрес ведомства, и даны на них ответы.

Свой вопрос можно отправить сообщением в официальной группе УФСИН России по Самарской области в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public212323638 с 20 июня по 5 июля, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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