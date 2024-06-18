Начальник УФСИН Алексей Климов проведет «прямую линию»

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27 июня 2024 года с 15:00 до 17:00 начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Николаевич Климов проведёт «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.



Прием обращений будет производиться с 20 по 26 июня в рабочее время -

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по телефону: 8(846)339-38-31.



Также в июле текущего года в рамках проведения «прямой линии» запланировано выступление начальника регионального УФСИН в средствах массовой информации, где будут подробно рассмотрены обращения граждан, поступившие в адрес ведомства, и даны на них ответы.



Свой вопрос можно отправить сообщением в официальной группе УФСИН России по Самарской области в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public212323638 с 20 июня по 5 июля, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО