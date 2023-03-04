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На участке трассы М-5 «Урал» временно ограничено движение транспорта

4 марта 2023 20:47
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Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств с 19:00 04 марта 2023 года до 08:00 05 марта 2023:

- на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Оренбург с км 93+000 по км 132+565, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129+152.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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