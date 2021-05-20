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На телеканале «Звезда» в эфир программа «Круиз-контроль», в которой ведущая проверит маршрут Самара - Тольятти

20 мая 2021 20:07
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Уже в эту субботу. Не пропустите!

Не пропустите! Уже в эту субботу, 22 мая 2021 года, в 11:10 по самарскому времени на телеканале «Звезда» в эфир выйдет программа «Круиз-контроль», в которой ведущая Юлия Розенберг проверит маршрут Самара - Тольятти.

В первый день съемочная группа заглянет в самое секретное сооружение Самары — бункер Сталина. Опустятся на глубину 37 метров, чтобы узнать, сколько дней там можно прожить, не поднимаясь на поверхность, и выяснят добрался ли все-таки сам Сталин до своего самарского убежища. Выбравшись из подземелья, вдохнут свежего речного воздуха на одной из самых красивых набережных Поволжья и отправятся на прогулку по городу. А в финале дня - окажутся в необычном музее, где проведут тест-драйв самых раритетных мотоциклов страны.

Во второй день съемочная группа отправится в Тольятти. По дороге заглянут в Сокские штольни, где в компании опытного спелеолога исследуют загадочные подземные лабиринты. После чего отправятся на завод «Автоваз», увидят редкую коллекцию «жигулей» и узнают откуда у русского автомобиля итальянские корни. А затем, прогулявшись по городу, поедут на автодром, где в экстремальных условиях проверят «ладу» на прочность.

 

Теги: «Звезда» «Круиз-контроль» эфир

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