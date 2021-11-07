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На площади Куйбышева открылась выставка, посвященная 80-летию запасной столицы СССР Куйбышеву и 80-летию военного парада 7 ноября 1941 года.

Выставка состоит из 30 информационных стендов и включает в себя архивные документы, исторические материалы и фотографии, рассказывающие об эвакуированных в Куйбышев в годы войны театрах, учреждениях культуры, ведущих информационных изданиях, известных деятелях культуры и искусства, а также о работавших на территории запасной столицы заводах, промышленных предприятиях и трудовых бригадах.

Экспозиция будет доступна для просмотра до 15 ноября. В дальнейшем стенды займут почетное место в одном из музеев города.

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции ограничено проведение крупных событий. Но это не помешало сплотиться в уже привычном онлайн-формате и почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу.

В преддверии памятной даты в регионе прошло свыше 3 тысяч онлайн мероприятий, акций, программ, конкурсов.

Фото: администрация Самары