МыВместе: Самарские активисты ОНФ передали продуктовые наборы многодетным семьям Ставропольского района

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В рамках акции взаимопомощи #МыВместе активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области передали 40 продуктовых наборов многодетным и нуждающимся семьям Ставропольского района. А мальчик Гордей, воспитывающийся в одной из многодетных семей, получил в подарок баян.



Общественники на регулярной основе помогают многодетным семьям, которые оказались в сложном финансовом положении. В каждом районе уже есть свои подшефные. Среди них не только пожилые люди или жители с ограничениями по здоровью. Многодетным семьям ребята также регулярно доставляют продукты и вещи первой необходимости.



«Настоящий праздник сегодня вы сделали для нас. Мы в восторге. Таких людей не хватает в обществе, простых людей. Измученные, усталые волонтеры, но с улыбкой, с душой сегодня ездили от семьи к семье, из села в село. Я представляла встречу совсем по-другому. Дай бог ребятам подняться высоко, мы будем молиться. Такие люди нужны обществу. Они будут настоящим примером для наших детей. Самое главное – все с улыбкой. Это важно. Настоящая команда!» – рассказала мама 15 детей.



Уже больше года самарские волонтеры акции #МыВместе помогают многодетным семьям переживать тяжелые последствия пандемии, более 200 семей уже получили помощь, но все равно еще остаются те, кто ее ждет. Помощь в поиске нуждающихся в поддержке семей оказала общественная организация «Свой дом».



Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин сделал особый подарок мальчику Гордею из многодетной приемной семьи, вручив ему баян.



Как-то во время беседы с сотней подростков в МАУ «ДЦ «Березки» общественник сыграл на баяне и отметил, как мальчик внимательно слушал игру. Затем Гордей не выдержал и вышел на сцену, встал рядом, начал подпевать. Оказалось, что у парня баян сломан, а желание петь и играть никак не оставляет его.



«Очень приятно видеть любовь молодого поколения к баяну, и, конечно же я не мог не поддержать Гордея в его стремлении учиться музыке. Сегодня был очень позитивный день, и я рад, что хоть как-то мы можем помочь людям, которые не боятся и берут в свои семьи приемных детей. Я испытываю безграничное уважение к таким людям», – отметил Вадим Нуждин, рассказали в пресс-служба реготделения ОНФ.





Фото: пресс-служба реготделения ОНФ