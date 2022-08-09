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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил

9 августа 2022 11:15
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Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил

12 августа Музей Победы приглашает жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил. Посетителям сайта культурной площадки https://victorymuseum.ru/ представят виртуальную выставку, экскурсию по площадке авиационной техники, тематический прикладной мастер-класс и кинопоказ.

Программа начнется с экскурсии по авиационной локации Музея «Главные Оружейные Реликвии Армии». Историк расскажет, с чего начиналась отечественная авиация, покажет, как развивалось самолетостроение. Во время экскурсии онлайн-посетители смогут внимательно рассмотреть «крылатые машины», среди которых один из первенцев советской авиапромышленности У-2, самый массовый самолет в годы Великой Отечественной Ил-2, истребитель МиГ-15, штурмовик Су-25 и другие. Зрители увидят не только музейную технику, но и кадры из архивной хроники.

Онлайн-гости смогут ознакомиться с выставкой «Герои-Победители» и узнать о прославленных полярных летчиках – первых Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной. Выставка посвящена семи летчикам, участникам спасательной операции в Арктике, которую впоследствии назвали «челюскинской эпопеей». В виртуальной экспозиции представлены фотографии и документы из личных архивов, бережно хранящихся в семьях родственников «челюскинцев». В одном из разделов опубликовано письмо летчика Михаила Водопьянова с наставлениями 22-летнему сыну, написанное в начальный период войны, в августе 1941 года. 

Самым юным интернет-пользователям предлагают смастерить своими руками самолет Ли-2. Для этого понадобятся цветной картон, карандаш, ножницы, клей. В ходе мастер-класса ведущая объяснит, как правильно собрать поделку, ребята узнают интересные факты об этом самолете.

Завершением программы станет показ советского фильма «Летчики» режиссеров Юлия Райзмана и Григория Левкоева. Лента рассказывает о том, как лётчик Сергей Беляев и влюблённая в него курсантка лётной школы Галя Быстрова под руководством начальника Рогачёва становятся опытными пилотами. Они с успехом заканчивают учёбу и получают назначение в разные концы СССР: на Памир и на Сахалин.

12 августа считается д​​​​​нем рождения военной авиации как дата зарождения отдельного рода войск. В этот день в 1912 году указом императора Николая II была сформирована воздухоплавательная часть Главного управления Генштаба. 

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