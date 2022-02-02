Музей имени Алабина продаёт брендированную сувенирную продукцию 

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Музейные сувениры разработали жители Самары совместно с дизайнерами из Москвы. Дизайны принтов на сувенирах выбирали во время ворк-шопа.

В сентябре неравнодушные к истории города жители поделились с сотрудниками музея идеями: что можно изобразить на сувенирах. Этот процесс курировали дизайнеры из Москвы. После трех дней обсуждения родились идеи.

Один из героев сувенирной продукции — робот, известный поколению 80-ых. Дизайн этой советской игрушки был разработан на заводе “Прогресс”. Выпускался тоже у нас — в Самаре. Символ эпохи попал на майки, кружки и холщовые сумки.

Еще одна изюминка — это самарские брендированные кирпичи разных эпох. Какую продукцию с этой символикой разработали в Музее имени Алабина, вы сможете узнать уже сегодня. Вся сувенирная продукция продается в кафе музея. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг — с 13:00 до 21:00.

Фото: минкульт СО