МЧС СО: стало прохладно. Грейтесь дома безопасно

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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что в результате понижения температур в ближайшие дни, в особенности ночью, возрастает вероятность возникновения пожаров от обогревательных приборов.



Температура в ночное время может понижаться до 5 градусов, многие могут воспользоваться электрообогревателями, что при опасной эксплуатации может привезти к печальным последствиям



Если обогреваете помещение при помощи электронагревательного прибора, помните, что это необходимо делать только под строгим контролем.



Не оставляйте эти приборы без присмотра или на попечение малолетних детей.



Не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов.



Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы.



Уходя из дома, их следует обязательно выключать.



В случае пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с мобильного - «101».





Фото: ГУ МЧС СО