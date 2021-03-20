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МЧС СО предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов

20 марта 2021 14:11
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Обзор ледовой обстановки на реках Самарской области.

С повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым, появляются промоины. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Возрастает вероятность несчастных случаев.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

В настоящее время в районе гидропостов толщина льда составляет: на реке Самара (н.п. Алексеевка) 78 см, на реке Большой Кинель (н.п. Тимашево) – 49 см, на реке Чапаевка (н.п. Подъем Михайловка) – 43 см, на реке Сок (н.п. Сургут) – 64 см, на реке Волга в районе Тольятти – 61 см, в районе Самары - 56 см, в районе Сызрани – 75 см, в районе села Зольное – 40 см.

Лед неоднороден, и на разных участках водоема его толщина может сильно различаться. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, опасность провалов людей сохраняется.

Любители зимней рыбалки на льду Волги и ее притоков не спешат покидать потенциально опасные места.

ГУ МЧС СО и ГИМС в очередной раз обращаются ко всем любителям подледной рыбалки и прогулок по льду водоемов: не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»  (все операторы сотовой связи).

 Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

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