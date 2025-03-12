МЧС СО: предотвращение пожаров с участием детей – главная задача взрослых

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Дети дошкольного и младшего школьного возраста подражают взрослым в своих играх и стремятся к самостоятельности.

Оставшись без присмотра, они могут по неосторожности устроить пожар, играя со спичками, зажигалками или электроприборами.

По данным статистики, с начала года в Самарской области произошло 6484 пожара, в которых погибли 9 детей и 11 получили травмы. Основными причинами возгораний стали аварийный режим работы электрооборудования и короткое замыкание, а также неосторожность обращения с огнем и детская шалость.

Предотвращение пожаров с участием детей – главная задача взрослых. Родители, педагоги и воспитатели должны не только оградить ребенка от опасности, но и научить его безопасному поведению. Основные причины пожаров с участием детей – это игры с огнем (спички, зажигалки, свечи), неправильное обращение с электроприборами (нагреватели, утюги, микроволновки, электрочайники), самостоятельное использование газовых плит и духовок, непотушенные сигареты и оставленные без присмотра свечи, возгорание легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон, спирт).

Как обезопасить ребенка от пожара?

1. Уберите спички и зажигалки в недоступное для детей место.

2. Объясните ребенку, почему огонь опасен и чем может закончиться игра с ним.

3. Научите детей действовать в случае пожара – куда звонить (101, 112), как выходить из задымленного помещения.

4. Не оставляйте детей без присмотра в помещении с включенными электроприборами.

5. Проверяйте состояние электропроводки и розеток, избегайте перегрузки сети.

6. Не оставляйте горящие свечи и включенные плиты без присмотра.

7. Оборудуйте квартиру пожарными извещателями, которые помогут вовремя обнаружить возгорание.

Что делать, если пожар уже начался?

Главное – не паниковать и немедленно вызвать пожарных (101 или 112). Если задымление сильное, закрыть нос и рот влажной тканью и ползком покинуть помещение. Не пользоваться лифтом, спускаться по лестнице.

Пожарная безопасность – это не только правила, но и ответственность взрослых за жизнь и здоровье детей. Только внимание, обучение и профилактика помогут избежать трагедии, сообщает пресс-служба облМЧС.