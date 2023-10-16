Команда программистов из Самарской области выиграла хакатон по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе

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В Сочи наградили победителей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей. Участники организовали с помощью ИИ прием документов, задачи для робота, сгенерировали обложки к видео и каналам, распознали номера вагонов с помощью компьютерного зрения, оценили экономические модели и изучили влияние городской инфраструктуры на здоровье человека.

Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место – 300 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования.

В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Команда «Алгоритмы» из Самарской области заняла первое место в кейсе (Алексей Снегур, Евгений Кайзеров, Андрей Бартенев, Арсений Бутузов, Иван Строкин)

«Мы студенты Политеха. Кейс был очень интересный, и, пожалуй, один из самых лучших, в которых мы участвовали, потому что здесь работали крутые трекеры, эксперты и кейсодержатели. Еще нам выделили дополнительные вычислительные мощности на хакатоне – это просто сказка. Хочу сказать спасибо своей команде, которая не спала все эти ночи, а также нашему руководителю за поддержку», – рассказал участник команды «Алгоритмы».

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Фото предоставлено организаторами хакатона