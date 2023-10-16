Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
Благодаря успешно проведенным работам средние скорости 4G-интернета в регионе выросли почти на 15%.
Мобильный оператор билайн ускорил мобильный интернет для жителей Самарской области
К своему 50-летию библиотека в рамках программы «Вечно молодая. 5.0» подготовила лектории, мастер-классы и другие виды молодежных просветительских программ.
18 октября Самарская областная библиотека для молодежи отметит свой 50-летний юбилей
В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил, что его брат злоупотреблял спиртным, и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью.
65-летний тольяттинец, обвиняемый в убийстве брата, предстанет перед судом
К теплоносителям подключено 100% учреждений соцсферы и 99,7% многоквартирных домов. 
В Самаре обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и завершение подключения учреждений и домов к теплоисточникам
Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции.
Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат на шоколад "Аленка"
В Сочи наградили победителей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Команда программистов из Самарской области выиграла хакатон по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе
Участники конкурса «Студент Года» пройдут образовательную программу в рамках Школы молодёжного актива «Кузница кадров».
Стартовал очный этап областного Конкурса «Студент года»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.31
0.32
EUR 102.55
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда программистов из Самарской области выиграла хакатон по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе

16 октября 2023 18:06
123
В Сочи наградили победителей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

В Сочи наградили победителей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей. Участники организовали с помощью ИИ прием документов, задачи для робота, сгенерировали обложки к видео и каналам, распознали номера вагонов с помощью компьютерного зрения, оценили экономические модели и изучили влияние городской инфраструктуры на здоровье человека.

Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место – 300 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования.

В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Команда «Алгоритмы» из Самарской области заняла первое место в кейсе (Алексей Снегур, Евгений Кайзеров, Андрей Бартенев, Арсений Бутузов, Иван Строкин)

«Мы студенты Политеха. Кейс был очень интересный, и, пожалуй, один из самых лучших, в которых мы участвовали, потому что здесь работали крутые трекеры, эксперты и кейсодержатели. Еще нам выделили дополнительные вычислительные мощности на хакатоне – это просто сказка. Хочу сказать спасибо своей команде, которая не спала все эти ночи, а также нашему руководителю за поддержку», – рассказал участник команды «Алгоритмы».

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

 

Фото предоставлено организаторами хакатона

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
97
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
271
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
494
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца
15 октября 2023  11:54
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца
606
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
3274
Весь список