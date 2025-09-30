Я нашел ошибку
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Каждый пятый россиянин планировал купить собственную квартиру до 30 лет, но лишь каждый девятый смог это сделать

30 сентября 2025 10:15
172
Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как и в каком возрасте россияне планировали обзавестись собственным жильем и насколько ожидания соответствуют реальности. По данным опроса, 18% россиян планировали купить собственную квартиру в возрасте 25-30 лет, но лишь 11% действительно смогли это сделать. Каждый третий (29%) планировал получить жилье по наследству, однако в реальности эти планы сбылись лишь у 25% опрошенных. Исследование также показало, что чаще всего россиянам удается обзавестись собственным жильем в возрасте от 30 до 35 лет (29%), но лишь 15% изначально планировали купить квартиру в этом возрасте. При этом каждый пятый (22%) вообще не рассчитывал на покупку жилья.

“Ожидания россиян нередко отстают от рыночных реалий: даже с поддержкой родителей многим не удается уложиться в запланированные сроки покупки жилья. Это подтверждает портрет ипотечного заемщика: по данным банка Дом.РФ, средний возраст россиянина, оформляющего ипотечный кредит, составляет 36 лет. Около 25% – в возрасте 40-50 лет, а еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, а на возраст старше 50 лет приходится 5%”, — комментирует пресс-служба Level Group.

Интересно, что вопреки ожиданиям, в решении квартирного вопроса россиянам нередко приходится рассчитывать только на себя. Так, большинство тех, кто купил квартиру самостоятельно, не имели стартового капитала (47%) и опирались только на собственные накопления. 40% получили значительную финансовую поддержку от родителей и родственников, а 13% купили свое жилье, продав квартиру, которая досталась по наследству. 

Теги: Опрос

12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке
30 сентября 2025, 11:27
При этом 19% респондентов подрабатывают регулярно. Общество
114
60% работодателей ожидают от сотрудников базовых ИИ-навыков
30 сентября 2025, 09:36
Многие стремятся развивать ИИ-навыки, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и претендовать на более высокий доход. Общество
137
14% родителей школьников из Самары планируют взять отпуск на время осенних каникул
29 сентября 2025, 09:46
Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Общество
229
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
496
