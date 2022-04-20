Как жители Самарской области будут отдыхать на майские праздники

45

В этом году майские праздники растянутся на восемь дней с небольшим перерывом на работу. Как будут отдыхать жители страны на Первомай и День Победы, рассказали в Минтруде России, сообщает sova.info.

Жители Самарской области, как и все россияне, на майские праздники будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В этих датах объединили выходные и праздничные нерабочие дни. Две волны отдыха разделены тремя буднями – это 4, 5 и 6 мая.

Первая волна включает период с 30 апреля по 3 мая. 30 апреля - суббота, обычный выходной. Праздник - 1 мая. 2 мая - перенос выходного, который выпал на 1 мая. 3 мая тоже выходной, так как на него перенесли отдых с 1 января (по постановлению Правительства России).

Вторая волна праздничных дней регламентируется Минтрудом следующим образом. 7-10 мая - выходные. 7 и 8 мая - суббота и воскресенье. 9 Мая – праздник Дня Победы, на 10 мая перенесли день со 2 января этого года.

Фото из открытых источников