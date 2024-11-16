Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники

195

В субботу,16 ноября, в Самаре состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслава Федорищева передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области.

В составе передаваемой помощи автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, более 50 средств связи, 250 дизельных печей, различные расходные материалы. В начале этой недели по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на передовую были доставлены 5 экскаваторов на базе автомобилей «Урал». Техника на общую сумму в 177 млн рублей закуплена регионом для военнослужащих с учетом конкретных пожеланий командиров.

«Перечень груза формируется на основе запросов командующих. Взаимодействие с Правительством Самарской области, губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым ведется на постоянной основе. Помощь передается не первый раз, практически еженедельно», - отметили командиры.

«Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель – Победа», - сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области