Я нашел ошибку
Главные новости:
Так с 1 по 30 апреля будут введены ограничения для движения транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн.
УГИБДД СО: на территории региона будут введены временные ограничения для движения транспорта
Все задержанные животные были возвращены в Республику Башкортостан.
Табун лошадей не дали незаконно вывезти в Казахстан таможенники
Всем горожанам, выполнившим ее условия, будут списаны имеющиеся пени, за исключением тех, что взысканы по решению суда.
«Весна – тают пени!»: в Самарской области стартовала весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»
Мероприятие привлекло множество студентов и абитуриентов, причем не только из Самарской области.
Самарские энергетики приняли участие в Дне открытых дверей СамГТУ
В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Республикой Сербия.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля «Славянский дом» из Сербии
Свертки с наркотическим веществом были спрятаны ухищренным способом в дезодоранте.
Сотрудниками ИК-3 предотвращена попытка доставки наркотических веществ
Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, 240 конкурсантов стали победителями и призёрами Чемпионатов.
Завершился региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству
Участники заседания обсудили меры, направленные на недопущение поступления некачественной и фальсифицированной пищевой продукции на потребительский рынок.
Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля «Славянский дом» из Сербии

1 апреля 2024 17:21
83
В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Республикой Сербия.

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями национальных театров Республики Сербия: главным дирижером Национального театра Белграда, советником Президента Республики Сербия по культуре Деяном Савичем и директором оперной труппы Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андричем. Темой встречи стало укрепление социокультурного сотрудничества Самарской области с Сербией.

Напомним, гости из Сербии принимают участие в международном фестивале оперного искусства «Славянский дом», который в этом году впервые проходит в Самаре с 15 марта по 7 апреля. В основу фестиваля положена идея единения людей, укрепления культурных связей между славянскими народами, поддержка традиционных духовных ценностей.

30 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича была представлена опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Дирижером этого фестивального спектакля выступил главный дирижер Национального театра Белграда Деян Савич,  партию Онегина исполнил солист Сербского национального театра Желько Андрич.

В начале встречи губернатор выразил благодарность гостям за участие в фестивале оперного искусства: «Рад, что вы лично принимаете участие в нашем фестивале, который  уже стал культурным событием – фестивале оперного искусства «Славянский дом». Я вас сердечно всех благодарю, что вы приняли такое решение, украсили наш фестиваль. Надеюсь, это сотрудничество также будет продолжаться».

Дмитрий Азаров сообщил, что вопросы сотрудничества региона с Республикой Сербия стали главными на недавней встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Белградского университета Момчило Бабичем. «Мы проговорили целый ряд направлений работы: и в сфере экономики, и образования, науки и технологий, но важнейший пласт – это наше сотрудничество в сфере развития культурных связей», - сказал глава региона.

Деян Савич отметил, что они впервые в Самарской области, и поблагодарил губернатора за прием. Он подчеркнул, что российский народ - братский для сербского и сотрудничество в сфере культуры является важнейшим направлением взаимодействия. Выстраивать культурные связи является важным для двух национальных театров Сербии — в Белграде и Нови-Саде.

По словам советника Президента Республики Сербия по культуре, этот международный фестиваль, утверждающий идеи любви, мира, культурного сотрудничества, приобретает особую важность в этот непростой исторический период. «Гордимся тем, что на первый фестиваль приглашены сербские артисты», - отметил он.

Стороны обсудили возможности укрепления культурного обмена. Губернатор рассказал о запланированном к проведению в Самарской области Международном российско-сербском фестивале витяжской культуры и искусства «Витязь фест – дух славян» в конце июня на видовдан - национальный праздник Сербии. Также он отметил договоренности о подготовке обмена экономическими миссиями с Сербией. «Мы с удовольствием ждем представителей бизнеса Сербии и сами готовим делегацию», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона сообщил, что на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в РФ речь шла также о создании постоянно действующей рабочей группы с участием представителя посольства для осуществления коммуникаций, в том числе, с различными отраслевыми, общественными институтами Сербии.

В ходе встречи губернатор и советник Президента Республики Сербия по культуре обсудили возможность совмещения бизнес- и культурной миссий. Также стороны рассмотрели вопрос участия сербских музыкантов в международном антифашистском форуме  «Гитары в строю» в Самаре в начале мая текущего года, возможность приглашения в качестве участника кинорежиссера, актера Эмира Кустурицы.

В прошлом году фестиваль прошел впервые, приехали артисты из разных стран — музыканты, представляющие разные музыкальные жанры. «Это те люди, которые понимают, какому злу противостоит сегодня Россия, потому что больший урон человечеству, чем нацистская идеология, ни одна идеология за всю историю цивилизации не нанесла», - отметил губернатор. В этом году, как сообщил глава региона, это будет не просто музыкальный фестиваль — это будет дискуссионная площадка с участием политологов из различных стран. Проводиться он будет в начале мая, в преддверии Дня Победы.

Также губернатор рассказал о встрече на Всемирном фестивале молодежи с делегацией Сербии, одной из самых крупных иностранных делегаций на этом форуме. В числе участников делегации были и музыканты. На этой встрече также обсуждались темы культурного взаимодействия между Сербией и Россией. Интерес молодых людей вызвал молодежный форум «iВолга», который традиционно проводится в Самарской области.

Вопрос приезда представителей Сербии на этот форум поднимался и на встрече главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации Момчило Бабичем. Как отметил Дмитрий Азаров, достигнута предварительная договоренность об этом визите.

«Нам очень важно работать с Россией», - отметил в ходе встречи Деян Савич. Стороны также рассмотрели возможности совместных проектов оперных театров Самары и Сербии.

 

Фото Юлии Рубцовой

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.
01 апреля 2024, 14:38
В Самаре губернатор встретился с новым руководителем Поволжского банка Сбербанка
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества. Политика
186
Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области.
29 марта 2024, 21:36
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности
Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области. Политика
824
Тем, кто своим ежедневным трудом внесли существенный вклад в развитие губернии, а значит и всей России.
27 марта 2024, 15:09
Дмитрий Азаров вручил землякам государственные и региональные награды
Тем, кто своим ежедневным трудом внесли существенный вклад в развитие губернии, а значит и всей России. Общество
537
В центре внимания
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
506
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
210
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
411
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
653
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
437
Весь список