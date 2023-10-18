ГУ МВД СО: официальная информация по конфликту в парке "Победа"

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16 октября текущего года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой запечатлена драка молодых людей в парке «Победа» Самары.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия с целью установления участников инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ «Хулиганство». Сотрудники полиции проводят оперативно-профилактические мероприятия, устанавливают обстоятельства случившегося.

Ситуация взята на личный контроль руководства ГУ МВД России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области