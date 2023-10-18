ГУ МВД СО: официальная информация по конфликту в парке "Победа"

16 октября текущего года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой запечатлена драка молодых людей в парке «Победа» Самары.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия с целью установления участников инцидента.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ «Хулиганство». Сотрудники полиции проводят оперативно-профилактические мероприятия, устанавливают обстоятельства случившегося.
Ситуация взята на личный контроль руководства ГУ МВД России по Самарской области.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области