Греф назвал пять принципов современного образования

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Принципами современного образования являются его персонализация, переход к обучению навыкам, особенно "мягким" и цифровым, а также развитие в ребенке желания учиться всю жизнь, считает глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

"Закончить дискуссию я бы хотел слайдом, который мы вывели как наш гимн. Это принципы современного образования. Первое - это персонализация, основанная на изучении цифрового следа каждого ребенка и создании персональных траекторий для каждого ребенка в стране. Это возможно сделать только с помощью искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Вторым принципом Греф назвал "навыковое обучение", переход к проектной деятельности. Третьим - "мягкие навыки", которые состоят из трех элементов: социальные, когнитивные и эмоциональные навыки.

"Четвёртое - это цифровые навыки. Это не программирование, это огромный объем, целый мир цифровых навыков: создание продуктов, обучение цифровой архитектуре, облачные системы, искусственный интеллект. Ну и, конечно, небольшой кусок - это программирование. Я думаю, что труд программиста скоро уйдет в прошлое. Все больше и больше его начинает заменять искусственный интеллект", - сказал глава Сбербанка.

Наконец, пятым принципом Греф назвал умение учиться. По его мнению, навык учиться на протяжении всей жизни ребенок должен приобрести в школе.

"Это то, как мы видим будущую систему образования. То, во что мы сейчас должны вкладывать все свои ресурсы", - подытожил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов