«Гражданский мониторинг»: общественники посетили Отдел МВД Жигулевска

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В регионе продолжается ежегодная Всероссийская акция МВД России.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Денисова посетили Отдел МВД России по г. Жигулевску.

В сопровождении начальника отдела полковника полиции Олега Абрамова и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Дениса Поплавского Александр Шахов и Ирина Денисова ознакомились с работой сотрудников полиции: дежурной части, регистрационно-экзаменационного отделения и участковых уполномоченных.

В начале встречи общественники обсудили с Олегом Абрамовым ряд вопросов: комплектование кадров полиции и условия прохождения ими службы в органах внутренних дел, обсудили социальные проекты, направленные на взаимодействие между полицией и населением.

В продолжение встречи представители Общественного совета провели общий осмотр отдела. Проверили оснащённость рабочих мест оргтехникой, обратили внимание на наличие актуальной справочной информации для посетителей отдела.

В ходе мониторинга общественники также проверили организацию работы отдела по вопросам миграции, где обратили особое внимание на наличие необходимой правовой документации, информационных стендов, на которых отражены сведения о порядке предоставления государственных услуг, контактных телефонов, образцы заявлений, оценили уровень оснащенности оргтехникой. Также, Ирина Денисова отметила отсутствие очереди в подразделении и подчеркнула удобство использование гражданами госуслуг.

Затем мониторинг продолжился в опорном пункте полиции, где Ирина Денисова проверила условия несения службы сотрудниками, обсудила оперативную обстановку на обслуживаемой территории и основные проблемы, с которыми чаще всего местные жители обращаются в полицию.

В завершение мероприятия Александр Шахов по результатам проверки выставил удовлетворительную общественную оценку, сообщает пресс-слжба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области