График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в период новогодних праздников

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Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:

30 декабря 2023 года с 8.00 до 17.00

31 декабря 2023 года, 1, 2 января 2024 года – выходные дни

3, 4, и 5 января 2024 года – рабочие дни

6, 7 и 8 января 2024 года – выходные дни

С 9 января 2024 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.