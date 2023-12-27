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График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в период новогодних праздников

27 декабря 2023 16:56
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График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в период новогодних праздников

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:
30 декабря 2023 года с 8.00 до 17.00
31 декабря 2023 года, 1, 2 января 2024 года – выходные дни
3, 4, и 5 января 2024 года – рабочие дни
6, 7 и 8 января 2024 года – выходные дни
С 9 января 2024 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.

Теги: Акценты

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