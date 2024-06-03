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Движение Первых Самарской области провело фестиваль в честь Дня защиты детей

3 июня 2024 18:12
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Для участников провели различные интерактивные площадки, «Классную встречу» и познакомили с родительским сообществом «Родные-Любимые».

В Самаре прошёл Фестиваль Движения Первых Самарской области, приуроченный к Международному дню защиты детей. Для участников провели различные интерактивные площадки, «Классную встречу» и познакомили с родительским сообществом «Родные-Любимые».

В этом году фестиваль проводился в рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

В Молодёжном центре Самарской области собрались активисты Движения Первых, участники родительского сообщества «Родные-Любимые» и наставники. Главными организаторами Фестиваля стали сами активисты Движения. Они помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок.

«Один из основных принципов Движения Первых — это сотворчество и соавторство. Фестиваль стал отличным примером того, как мы развиваем детскую среду, создавая проекты и мероприятия вместе с детьми. Активисты Движения Первых помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок. Их готовность действовать, воплощать идеи в жизнь и вдохновлять своим примером других сделало мероприятие по-настоящему уникальным», — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

На Фестивале прошло вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!». 20 участников Движения в торжественной обстановке получили паспорта из рук Кристины Гнатюк, председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, Анастасии Софьиной, председателя Самарского Союза Молодёжи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодёжи» в Самарской области, Юлии Николаевой, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, Александра Заикина, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам.

Участники Фестиваля побывали на «Классной встрече» с Юлией Николаевой. Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области рассказала о своей работе, поделилась историей, как она получала свой первый документ — паспорт. Вместе с ребятами обсудили соблюдение законов и прав несовершеннолетних, и за какой помощью дети могут обратиться к ней.

«Международный день защиты детей не только весёлый праздник, но и напоминание о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, образование и защиту. Этот праздник призывает взрослых быть внимательными к детям, заботиться о них и создавать условия для их полноценного развития. На Фестивале Движения Первых ребята могли почувствовать поддержку и внимание со стороны взрослых, а также узнать о своих правах и возможности их защиты. Фестиваль стал не только местом отдыха и развлечений, но и площадкой для общения и обмена опытом между детьми и взрослыми», — поделилась Юлия Николаева, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.

Также на празднике детства прошла Мастерская Первых, где участники пообщались с активистами родительского сообщества «Родные-Любимые». Родители поделились своим опытом выстраивания гармоничных отношений с детьми, рассказали и о проектах Движения, в которых они принимали участие. Также на Мастерской прошёл мастер-класс «Как презентовать себя в социальных сетях» для юных медийщиков. Ребята узнали о том, как создавать личный бренд и каких правил нужно придерживаться для грамотного ведения социальных сетей. Фестиваль завершился фейерверком из мыльных пузырей и танцами.

 

Фото: пресс-служба Движения Первых Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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