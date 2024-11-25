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Домой уехал 91 пушистик: в Самаре прошла выставка-отдача животных «Друг Человека»

25 ноября 2024 14:44
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Домой уехал 91 пушистик: в Самаре прошла выставка-отдача животных «Друг Человека».

 

23 и 24 ноября в ВЦ «Экспо-Волга» проходил 12-ый по счету фестиваль «Друг Человека». Его организаторами традиционно выступили ветеринарный центр «ФлагманВет», сеть магазинов «Зоопарк» и просветительский проект «Вот он – Пес!». Участие в знаменитой выставке - отдаче приняли около 450 животных из приютов Самары, 91 (58 кошек, 25 собак, 6 мышей и 2 хомяка) из которых повезло обрести счастливые семьи.  

Программа праздника была насыщенной. В рамках фестиваля прошло немало просветительских и развлекательных мероприятий, анимационная и творческая программа для детей. 

Фестиваль привлек внимание государственных служб, работающих с животными. Так, с лекциями о служебных собаках выступили представители Самарской таможни, Управления Росгвардии по Самарской области и сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России. Последние даже наглядно показали работу своих подопечных. Информационный стенд на выставке развернуло ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение», подведомственная департаменту ветеринарии региона. 

В целом, 21 выступающий коллектив и участник (актеры, музыканты, кинологи, врачи, зоозащитники, спасатели, спортсмены и многие другие) провели соревнования и конкурсы на спортплощадке, в том числе, по кинологическому спорту; дог-своп; танцы с собаками; конкурс «Мисс метис»; конкурс костюмов для животных; квизы и квесты.

Кстати, выставку посетили самые настоящие звезды российского спорта – женская сборная Баскетбольного клуба «Самара» в лице форварда Марии Черновой и центрового и Софьи Трачук, которые провели интерактив для самых юных гостей фестиваля «Друг Человека».

На фестивале работал маркет, дог-бар, фотовыставка, фотозоны. В холле «Экспо-Волги» располагалась новогодняя елка с желаниями животных из «ФлагманВет». Каждое из них уже отправлено Деду Морозу посетителями выставки. Важно, что 86 волонтеров, в том числе, из самарских ВУЗов и ССузов помогали в организации выставки.

«Главная цель фестиваля «Друг Человека» – найти семьи для подопечных приютов, а также рассказать людям о той важной работе, которую мы каждый день выполняем для родного города. В первую очередь, это лечение и реабилитация бездомных животных», - рассказала директор «ФлагманВет» Инна Тарасенко. Она подчеркнула, что в приютах Самары можно взять не только дворового пса или кошку, но нередко и породистого пушистика. Не секрет, что животные «голубых кровей» достаточно часто оказываются выброшенными на улицы города.

Фото: ФлагманВет

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