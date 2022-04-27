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Домашние питомцы в Самарской области не останутся без ветеринарной помощи

27 апреля 2022 15:39
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По данным минсельхоза, в стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, а также собственные уникальные разработки.

В 2021 году российские производители выпустили 14 млрд доз вакцин от болезней животных и 170 млн единиц фармацевтических ветеринарных продуктов: средства диагностики, антипаразитарные и обезболивающие. В целом ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований. Только за последние годы было зарегистрировано 117 отечественных ветеринарных средств. Такую статистику предоставляет Минсельхоз РФ. По данным ведомства, в стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, а также собственные уникальные разработки.

«Отечественные вакцины есть, как от бешенства, так и комплексные, самые популярные из них - Мультикан и Мультифел, - подтверждает основатель и руководитель самарского ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. - Мы пользовались ими и до введения санкций, в плане вакцинации - вряд ли будет синдром отмены. Но многие животные все равно, по желанию хозяев, вакцинировались импортными. Им придется перейти».

В связи с тем, что спрос на отечественные препараты резко возрос из-за санкций, Минсельхоз РФ совместно с профильными объединениями и подведомственными биофабриками наращивает объемы производства. В министерстве заверяют, что не позволят оставить домашних любимцев без ветеринарной помощи.

«Сейчас для анестезии при проведении операций у мелких домашних животных применяется ингаляционный анестетик «Изофлуран», зарегистрированный в Белоруссии, - рассказывает руководитель ветеринарного центра «Денталвет» Анна Спирина. - В настоящее время отсутствует дефицит средств для проведения общей анестезии. При этом ценовая политика по отечественным препаратам не изменилась».

Сейчас на государственной регистрации в Россельхонадзоре находится препарат «Трамвет». Его планируют применять в качестве обезболивающего для собак и кошек в составе комплексной терапии.  

«Я думаю процессы производства - это не волшебство, и если аналог анестетика Золетила не смогли создать за длительное время его применения, здесь только 2 причины - не было смысла или не было возможности. Все сейчас надеются, что возможности и смысл появятся, потому что он - основа всей хирургической деятельности,» - отмечает Инна Тарасенко.

Напомним, 20 апреля в первом чтении был принят проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 17 и 26 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В случае его принятия процедуры регистрации отечественных препаратов для животных значительно ускорятся.

 

Фото:    pixabay

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