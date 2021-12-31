Детские новогодние желания исполняют сотрудники СУ СК РФ по Самарской области

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Новый год – самое сказочное время в году, время, когда исполняются самые заветные желания. Именно в эту пору сказка становится реальностью. В канун долгожданного праздника маленькие мечты осуществляются благодаря всероссийской акции "Елка желаний".Любой желающий может снять шар с таким письмом и стать настоящим волшебником. Уже несколько лет детские новогодние желания исполняют сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

На этот раз роль Деда Мороза для маленького Артема исполнил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марат Файзурахманович Галиханов. В канун Нового года у Артема в жизни случилось еще одно важное событие – ему исполнилось 7 лет. Мама мальчика рассказала офицерам, что сын очень любит кататься на велосипеде, но, к сожалению, родители не могут позволить себе приобрести столь дорогой подарок, ведь в семье подрастают еще двое малышей. Именно поэтому она оставила заявку на участие во Всероссийской акции «Елка желаний», которую исполнили сотрудники следственного управления, подарив ребенку долгожданный велосипед. Свои навыки управления транспортом Артем с радостью продемонстрировал офицерам.

В благодарность мальчик подготовил для своих волшебников творческий номер и рассказал, что в будущем тоже хочет стать офицером ведомства. Марат Файзурахманович отметил, что будет рад видеть его в рядах офицеров следственных органов Российской Федерации.