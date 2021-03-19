Более 42,5 тысяч многодетных семей региона получают поддержку государства

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В Самарской области в 2020 году государственную поддержку в рамках национального проекта «Демография» получили 42,5 тысячи семей, в которых появились первые, третьи или последующие дети. В этом году таких семей уже более 37,5 тысяч.

Большое внимание на благополучие и защиту семей обращает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Именно на молодых, многодетных семей и тех, кто только собирается стать родителями, а также на повышение рождаемости в регионе обращен национальный проект «Демография» и его региональная составляющая «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Всего в настоящее время в Самарской области предоставляется 30 видов различных выплат и пособий семьям. Их получателями являются более 100 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 200 тысяч детей.

«Многодетность – это не страшно. Если кто-то в раздумьях – решайтесь. Помощь государства весомая, что внушает оптимизм, позволяет быть спокойной за будущее сыновей и дочек», – поделилась мама пятерых детей Светлана Горячева.

Светлана Юрьевна – воспитатель детского сада, неоднократный финалист конкурса «Воспитатель года» - рассказывает, что с рождением собственных деток ещё больше полюбила свою работу. После рождения младшей дочери уже трудится в самарском детском саду №365. Глава семьи Василий Сергеевич третий год работает в строительной фирме машинистом крана.

Родители совместно с детьми участвуют в конкурсах, олимпиадах. Всей семьей любят путешествовать по красивым местам Самарской области. Родители воспитывают в своих детях лучшие человеческие качества: честность, доброту, ответственность. И каждую свободную минуту семья старается провести вместе, будь то праздник или выходной.

«Большая семья - это замечательно. Семья многое даёт. Во-первых, ради детей, ради жены стараешься что-то делать. Это даёт очень огромный стимул в жизни и много энергии», - рассказывает Василий Горячев.

Как и многие многодетные семьи, Горячевы получают положенные им меры социальной поддержки: ежемесячное пособие на всех детей, ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет, ежемесячную выплату за пятого ребенка, не достигшего возраста 3-х лет, компенсацию части родительской платы за детский сад.

В школе оформлено бесплатное питание для детей из многодетных семей. В прошлом году (до зачисления в сад) получали ежемесячную компенсационную выплату на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию.

Одной из ощутимых мер социальной поддержки многодетных семей при рождении третьего ребёнка является региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. А также услуги по отдыху и оздоровлению детей.

В прошлом году в период пандемии родители детей школьников от 8 до 18 лет получили единовременную региональную выплату в размере 5 тысяч рублей. Выплата осуществлялась по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в целях поддержки семей с детьми, оказавшихся в наиболее сложной ситуации.

«Для нашей семьи эта помощь существенная. И это внушает уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее наших детей. Она хорошим подспорьем являлась и является. Хоть сейчас я вышла на работу, но вот за последнего ребёнка мы получаем больше 11-ти тысяч и будем получать, пока Маше не исполнится три года», - отметила многодетная мама Светлана Горячева, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства