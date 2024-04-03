Более 250 тысяч жителей Самарской области уже проголосовали за благоустройство общественных территорий

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В 2023 году в России было благоустроено около 10 тыс. дворов и общественных пространств. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 3 апреля в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2023 год. Всего в рамках профильного федерального проекта благоустроено более 65 тысяч территорий, и все это с учетом мнения жителей, добавил премьер-министр.



В Самарской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в 2023 году благоустроили 141 общественную территорию и 321 двор. В планах на текущий год благоустроить еще 141 общественную и 233 дворовых территории. Кроме того, в регионе провели большую работу по обновлению и благоустройству набережных – комфортные и красивые пространства появились в Жигулевске, в Сызрани, Гранном, Кинеле, Октябрьске.



В 2021 году было запущено онлайн-голосование за объекты благоустройства, гражданам предложили самостоятельно выбирать, что нужнее, например, детская или спортивная площадка, парк или сквер, и тогда участие в нем приняли почти девять миллионов человек, а через два года уже свыше 14 миллионов. «Это очень важно, что люди сами определяют, каким быть их городам», — сказал Мишустин.

В текущем году в Самарской области голосование проводится в отношении 101 территории. Проголосовать можно с 15 марта по 30 апреля на сайте https://63.gorodsreda.ru/ и при помощи волонтеров. По состоянию на 3 апреля количество проголосовавших жителей составляет более 250 тысяч человек. В голосовании принимают участие 10 городских округов, а также поселки Безенчук и Смышляевка.



Отметим, что по количеству набранных голосов и вовлеченности волонтеров, которые помогают людям голосовать, рассказывают про территории, Самарская область традиционно входит в топ регионов. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, сейчас в регионе нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства, и очень важно, что в этой работе принимают активное участие сами жители.



«Менять облик наших малых населенных пунктов и исторических поселений нам помогают проекты всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Их реализовано около 700», — отметил Михаил Мишустин.



В числе реализованных проектов-победителей есть и 15 проектов Самарской области. Еще 3 проекта - в Сызрани, Чапаевске и Нефтегорске – находятся в стадии реализации.



«Огромная работа идет по благоустройству территорий. Мне часто приходится выезжать во все наши муниципальные районы, и в любом из муниципальных районов есть место, пространство, которое было благоустроено по федеральной программе формирования комфортной городской среды и по нашей региональной губернаторской программе «СоДействие». Люди видят эти изменения и, конечно, оценивают их положительно. Тем более сейчас продолжается голосование, и жители сами могут выбрать, какая именно территория будет благоустроена следующей. То есть люди понимают, что они – участники этой программы, что с их мнением считаются. Есть и другие важные инвестиционные программы, которые тоже финансируются из федерального центра. Например, программа «Чистая вода» даёт возможность решить вопрос по водоснабжению населённых пунктов, федеральный проект «Оздоровление Волги» позволяет выполнить мероприятия по очистке сточных вод. Правительство страны сегодня как никогда внимательно относится к сфере ЖКХ и выделяет на модернизацию большие средства. И, что важно, уже видны результаты, мы чувствуем это по себе - идёт перекладка сетей, в том числе обновляются сети в малых городах», - отметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.