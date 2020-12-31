Блогер Илья Варламов составил топ самых опасных городов России.

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Он опирался на статистику преступлений в регионах, составленную правоохранительными органами. Первое место в рейтинге Варламова занял город Кызыл, столица республики Тыва.

«Туда не так просто попасть, я думаю, мало кто из вас там был. Я тоже там не был, может быть и не зря. В интернете тывинцы славятся своим пристрастием к алкоголю, и совершенными по пьяни преступлениями», - рассказал Варламов. Он отметил, что из-за пандемии в республике вовсе запретили продажу алкоголя, благодаря чему остановился рост числа совершаемых убийств.

Блогер сообщил, что на 100 тысяч жителей в Тыве приходится 35 убийств. Он отметил, что в Тыве убивают чаще, чем в «самых опасных странах мира» вроде Мексики или в Бразилии.

Второе место Варламов отдал Магадану, третье досталось Улан-Удэ. В список также вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты, Челябинск и Благовещенск, пишет anews.com.