Бесплатная юридическая помощь станет доступной в отдалённых уголках Самарской области

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В четверг, 28 апреля, стартовали выезды мобильного офиса в отдалённые муниципальные образования Самарской области для оказания бесплатной юридической помощи.

Первый населённый пункт, куда выехал такой офис со специалистами государственного юридического бюро, - это село Красный Яр. Жителей заранее проинформировали о возможности получения бесплатных консультаций, месте нахождения мобильного офиса и времени приёма.

Спецавтомобили были приобретены по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина за счёт резервного фонда Правительства Российской Федерации для 30 регионов. Одним из них стала Самарская область.

«Самарская область является одним из передовых регионов в сфере бесплатной юридической помощи, неслучайно еще 16 лет назад, когда в рамках эксперимента, проводимого Минюстом, в числе 10 регионов был и наш регион. Поэтому это та территория, где было создано такое учреждение, как Госюрбюро. Стоит отметить, что за все эти годы им был наработан колоссальный опыт», - отметил начальник управления министерства юстиции РФ по Самарской области Павел Сокол.

Автомобиль представляет собой оборудованный кабинет, рассчитанный на автономную работу. Он оснащён специальной зоной для приёма граждан, есть свободный выход в Интернет, кондиционер, автономное отопление и бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха. Для облегчения доступа в салон маломобильным гражданам и пожилым людям дополнительно предусмотрена система откидных ступеней.

Бесплатную консультацию в нём будут оказывать сотрудники регионального Государственного юридического бюро Самарской области.

Одной из первых посетительниц мобильного пункта стала жительница села Красный Яр Раиса Армянинова. Женщина надеется, что с помощью юристов ей удастся решить наболевшие проблемы. «На все вопросы, которые меня интересовали, специалист дал полный, хороший, содержательный ответ, я осталась очень довольна», - поделилась она.

Вопросы, с которыми обращаются жители в мобильный юридический офис, разные. Среди популярных те, что касаются жилищного права и соцобеспечения. Ведут приём сразу два специалиста Государственного юридического бюро.

Жители региона могут оставить свои заявки для организации выезда мобильного офиса в муниципальные образования Самарской области по номеру телефона 995-63-37 (горячая линия Госюрбюро).

«По телефону горячей линии Госюрбюро можно узнать, какого числа и в какой населённый пункт планируется приезд мобильного офиса, а также можно оставить конкретную заявку. Чтобы получить от специалиста уже подробную консультацию, лучше, если вы сразу на приеме конкретизируете свою ситуацию и принесете пакет документов», - рассказала министр социально-демографической и семейной политики самарской области Регина Воробьёва.

Планируется, что за год в мобильном офисе будет оказано около 500 юруслуг 250 гражданам. А периодичность выездов - 1 раз в неделю. Такие мобильные офисы станут основными участниками и координаторами системы бесплатной юрпомощи населению в труднодоступных и отдалённых местах и в зоне ЧС (когда требуется немедленно выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь), чтобы своевременно информировать людей об их правах.

В настоящий момент право на бесплатную юридическую помощь имеют: малоимущие, инвалиды, ветераны, пенсионеры, дети-сироты, усыновители и опекуны, несовершеннолетние правонарушители, недееспособные россияне, лица, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, а также граждане, которым такая помощь гарантирована другими нормативными актами.

Сегодня Самарская область является одним из ведущих регионов по оказанию бесплатной юридической помощи. Ежегодно Госюрбюро оказывает более 12 тысяч бесплатных юридических услуг, которые получает более 7 тысяч граждан.

Наибольшее количество обращений, поступающих в бюро, касается вопросов жилищного права, гражданского права, вопросов социального обеспечения. Специалисты учреждения консультируют, помогают в составлении документов правового характера, представляют гражданина в государственных органах и в судах. В настоящий момент на постоянной основе функционируют одно головное (г.о. Самара) и 12 структурных подразделений (г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулёвск, г.о. Отрадный, с. Сергиевск, с. Богатое, п.г.т. Безенчук, с. Красноармейское, г.о. Похвистнево, с. Хворостянка, с. Большая Глушица).