Анонс культурных событий в губернии на этой неделе 

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Анонс культурных событий недели:

21 ноября стартует региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны 2022» (заочный этап). Заявки принимаются до 24 ноября 2022 года. На данном этапе отбор участников, которые пройдут в очный этап смотра – конкурса, будет осуществляться по видеозаписям, предоставленным коллективами. Подать заявку на участие в программе фестивального проекта «ВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ-2022» и подробнее познакомиться с программой можно на сайте Самарского хореографического училища (колледжа) - https://classicdanc.ru

21 ноября в 18:00 в ЦРК «Художественный» состоится открытие XV Международного кинофестиваля «Соль земли». В его рамках пройдет творческий вечер актера театра и кино Антона Макарского.

22 ноября Музей имени Алабина запускает мини-выставки из своих фондов. Цикл экспозиций “НЕ ФОРМАТ” рассказывает о природе, красоте и быте самарской земли в необычных экспонатах.

23 ноября в 10:00 Агентство социокультурных технологий приглашает на семинар-практикум «Украшения из натурального камня и бисера». Участники семинара научатся разбираться в камнях, применят в работе их энергетический потенциал, узнают о способах подбора и очищения камней, освоят несколько основных базовых техник сборки украшений из самоцветов и самое главное – создадут уникальное авторское украшение.

23 ноября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с путешественником, фотографом Игорем Кобцем (Тольятти). Вечер организован в рамках выставки «Книги странствий», среди её экспонатов редкие книги, журналы, географические карты и атласы XVIII–XX веков, воспоминания путешественников.

23 ноября в 18:00 Драматический театр им. А.Н.Толстого г. Сызрани приглашает послушать «Золотые хиты XX века» - концертную программу духового оркестра под управлением Николая Лысюка МБУ «Центр музыкального искусства и культуры». Билеты доступны по «Пушкинской карте».

23 ноября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Психологические предпосылки гедонистического мировоззрения». Лектор: Огнев Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Самарского университета. Вход свободный.

24 ноября в 11:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи стартует ХI Межрегиональный молодёжный фестиваль инклюзивного творчества «Мы – талантливы!». Фестиваль создает инклюзивное пространство, где молодежь может общаться и раскрыть свой творческий потенциал. В программе встречи – работа интерактивных площадок и гала-концерт участников.

24 ноября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Самарская хоральная синагога в жизни еврейской общины» в рамках историко-документального проекта «Самарская хоральная синагога: путь длиною в сто лет». В лекции будет рассказано о формировании еврейской общины Самары, о строительстве и открытии Хоральной синагоги и какую роль она оказывала на культурную и религиозную жизнь Самары. Спикер – Дина Дойч, директор частного общеобразовательного учреждения - школы «ОР Авнер». Вход – свободный.

24 и 25 ноября с 9:00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет Всероссийская археологическая конференция «Проблемы изучения, охраны и музеефикации памятников археологии в городском пространстве», посвященная 100-летию со дня открытия комплекса памятников «Постников овраг». На конференции будут рассматриваться вопросы культурного взаимодействия населения Восточной Европы, Поволжья и Урала в верхнем и финальном палеолите; новые материалы, гипотезы, проблемы и методы изучения памятников мезолита и другие темы.

24 ноября в 14:00 состоится закрытие XV Международного кинофестиваля «Соль земли» и церемония награждения победителей. Также в программе творческая встреча с актером, музыкантом Василием Уриевским (г. Москва).

24 ноября в 18:00 в зале «Лекторий» Самарского областного художественного музея состоится презентация фильма «Коллекция из особняка с атлантами: Павел и Вера Шихобаловы», посвященного отцам-основателям музея - знаменитому самарскому семейству негоциантов и меценатов.

24 ноября в 18:00 в Самарской филармонии состоится церемония открытия XXVIII международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского с участием академического симфонического оркестра под управлением дирижера Филиппо Десси, сводного хора детской музыкальной хоровой школы № 1 г. Самары, членов жюри.

На открытии конкурса состоятся самарские премьеры композиторов – Лауреата Государственной премии республики Беларусь, композитора Олега Ходоско и лауреата конкурса им. Д.Б. Кабалевского, лауреата международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве 2022 года Петра Дятлова, выпускника Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу композиции А. Чайковского.

25 ноября с 10:00 в Краеведческом музее Сызрани пройдет День открытых дверей – бесплатное посещение для несовершеннолетних до 18 лет.

25 ноября в 13:00 Самарский зоопарк проведет День матери, посвященный зоо-мамам. Посетителям расскажут о самых уникальных мамах животного мира-самой большой, самой быстрой, сильной, самой многодетной, самой заботливой. Для ребят проведут занимательные конкурсы и викторины. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с прирученными животными: козочкой, змеями, черепахой.

25 ноября в 17:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную встречу с экспертами Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России в рамках проекта «Юридический ликбез». Спикер встречи - Трифонов Илья Александрович, руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор компании "Скорая юридическая помощь".

25 ноября в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Джазовая скрипка». Исполнители: Квартет Ильи Ершова: Илья Ершов (скрипка), Николай Куликов (гитара), Владимир Черницын (контрабас), Вартан Бабаян (барабаны) и Джаз-оркестр филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.

26 ноября в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол состоится премьера - спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Неожиданное оформление постановки совершенно по-новому откроет знакомый каждому с детства мир сказок Пушкина – зрителей ждут необычное сценическое решение спектакля, удивительной красоты куклы и самобытная музыка.

26 ноября в 12:00 в музее Алабина пройдет занятие образовательной программы «Ступеньки истории», которое познакомит посетителей младшего школьного возраста с досамарской историей заселения края. Участникам предстоит сыграть в игру-бродилку, побывать на месте казаков, разбойников, путешественников и кочевников, а также создать своими руками тематический сувенир.

26 ноября в 14:00 в Музее Модерна состоится сборная экскурсия по выставке «Реклама Ар-нуво». Выставка посвящена расцвету иллюстрированной рекламы в стиле Ар-нуво в искусстве XIX века и творчеству художников Альфонса Мухи, Пьера Боннара, Феликса Валлотона и др. Билет: 350 р.

26 ноября в 14:00 в Историческом парке «Россия-Моя история» состоится лекция о истории возникновения обуви и мастер-класс по изготовлению и ее починке от мастерской «Левша мастер», приуроченные к Международному Дню сапожника. Мастера расскажут о самых важных и запоминающихся этапах развития обувной промышленности, дадут профессиональные советы о том, как правильно выбрать обувь, как за ней ухаживать. Также состоится мастер-класс, где настоящие профессионалы своего дела продемонстрируют основные составные части обуви, этапы ее починки и ухода за ней.

26 ноября в 14:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится Гала-концерт VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В программе Гала-концерта: выступление почетных гостей, торжественная церемония награждения победителей фестиваля, театрализованная концертная программа, фотовыставка работ самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области – лауреатов фестиваля.

26 ноября в 18:00 в Историческом парке пройдет финальный кинопоказ в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера» - художественный фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

26 ноября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности» в исполнении учащихся Детской центральной хоровой школы.

26 ноября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт пианиста Юрия Фаворина и Симфонического оркестра под управлением Игоря Мокерова.

27 ноября в 12:00 Самарская областная детская библиотека проведет творческую мастерскую ко Дню матери «Единственной маме на свете». В 10:30 на литературно-творческих занятиях «Вообразилия» участники от 5 до 7 лет услышат чтение вслух и обсудят книгу П. Вехтерович «Мамина улыбка» и создадут поделки в подарок своим мамам.

В 12:00 участники постарше от 6 до 12 лет смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению праздничного сувенира для мам «Единственной маме на свете», которой смогут подчеркнуть лучшие мамины качества и признаться ей в своей любви.

В течение всего дня каждый гость библиотеки сможет познакомиться с подборкой изданий о самых разных и таких любимых мамах на интерактивной выставке.

27 ноября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «П. Чайковский. «Детский альбом». Исполнители: Роман Аббасов (бас), Семен Ляндрес (баритон), Ольга Антонова (меццо-сопрано), Юлия Кочева (сопрано), Любовь Портынина (сопрано), Наталья Селяткина (фортепиано), Марк Свечников (флейта), Артем Лысяков (гитара), Струнный квартет филармонии, Виталий Поплавский (художественное слово, баян); Ведущая – лектор-музыковед Валерия Лосевичева.

27 ноября в 17.00 в Тольяттинской филармонии состоится вечер сольной фортепианной музыки, исполнитель: лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин (фортепиано).

27 ноября в 19:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на Юбилейный концерт заслуженного артиста России Василия Святкина. В программе юбилейного концерта: сцены, арии и ансамбли из опер; камерная музыка русских и зарубежных композиторов.

Фото: пресс-служба правительства СО