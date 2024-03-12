6 из 10 работодателей в Самаре поддерживают запрет на разглашение зарплат

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Большинство рекрутеров — за то, чтобы информация о размере заработка была закрытой. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Большинство менеджеров по персоналу (58%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против — 22%: «Это скрытая дискриминация».



25% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 23% сообщили, что такое нововведение планируется. 36% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.



Время проведения: 20 февраля — 5 марта 2024 года