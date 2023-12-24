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25 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег

24 декабря 2023 18:28
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 24 декабря с сохранением 25 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег (по восточной половине).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Теги: Погода Самара

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