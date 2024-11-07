200 специалистов добровольческой деятельности Самарской области повысят свои знания на однодневных стажировках

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В Самарской области запланировано восемь однодневных стажировок, в ходе которых более 200 специалистов повысят свои знания и обменяются опытом волонтёрских практик. Первая стажировка состоялась 6 ноября и была посвящена Инклюзивному волонтёрству.

Организации, получившие статус «Добро.Центр» и являющиеся лидерами рейтинга Волонтёрских центров под руководством специалистов Ресурсного центра и привлечённого тренинг-менеджера разработали программу однодневной обучающей стажировки для специалистов из муниципальных образований и образовательных организаций Самарской области, в рамках которой расскажут о лучших волонтёрских практиках своего волонтёрского центра и муниципального образования.

Первая стажировка прошла 6 ноября на базе Молодёжного многофункционального центра, где темой встречи стало: инклюзивное волонтёрство. Программа была насыщенная: регистрация, установочная сессия, интерактивные лекции, кофе-брейк, презентации проектов, мастер-классы и закрытие стажировки, где каждому участнику вручили сертификат о прохождении.

«Я был рад, когда узнал, что наш Добро.Центр станет одним из партнёров проведения стажировок для добровольцев. «Инклюзивный ресурсный центр» имеет огромный багаж инклюзивных практик. Очень порадовало, что в обучении смогли принять участие активные добровольцы из малых городов Самарской области. Программа была построена так, чтобы продемонстрировать те форматы инклюзивных мероприятий, которые можно реализовать на своих малых территориях», – отметил исполнительный директор ММОО «Инклюзивный ресурсный центр» Илья Ивочкин.

Участники получили положительные эмоции и много новых знаний:

«Стажировка получилась не только насыщенной информацией, но и полезными ресурсами. Понимание того, на каком уровне у нас сейчас работа с людьми с инвалидностью, какие направления развиваются, а какие уже долгое время существуют и показывают свои результаты, очень важно. Чтобы успешно найти себя в этой деятельности на своей малой территории и сделать важные шаги к реализации новых проектов», – рассказала участница стажировки Екатерина Емельянова.

Следующие стажировки в сфере добровольчества пройдут в Чапаевске, Тольятти, Самаре, Волжском районе и Сызрани. Также пройдёт стажировка в сфере студенческого добровольчества в Самаре и в сфере корпоративного добровольчества в Жигулёвске. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на платформе Добро.рф - https://dobro.ru/project/10106334.

Организаторами проекта в целях реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» является Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке Министерства молодёжной политики Самарской области.

Фото: пресс-служба Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области