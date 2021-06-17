19 июня на Рощинском полигоне пройдёт единственная в сезоне «Гонка Героев»

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19 июня после ковидного перерыва экстремальный забег с препятствиями пройдет в Самарской области на военном полигоне «Рощинский».

В этом году участников ожидает 10-километровая трасса и 37 захватывающих испытаний: рукоходы, переправы, рвы и поля с колючей проволокой. А перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание «Эверест», для преодоления которого потребуются все силы.

Для тех, кто не готов принять участие в состязании, но хочет поболеть за своих друзей или просто ощутить дух спортивного авантюризма будет организована фан-зона, а также пройдут показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружения и концертная программа.

«Гонка Героев» – это уже легендарная спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Несмотря на профессионально-спортивные «корни» забег сегодня стал поистине народным. Экстремально-спортивное мероприятие подкупает своей доступностью. Участникам не обязательно иметь физическую подготовку на уровне мастера спорта, – опытные инструкторы всегда поддержат в прохождении любого сложного участка дистанции. Именно поэтому поклонники экстремального забега есть по всей России, а само мероприятие проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно оно собирает в общей сложности до полумиллиона человек.

В сложной эпидемиологической ситуации, когда возвращение мероприятий в привычный формат – уже настоящая победа, популярность любимых спортивных и культурных мероприятий имеет и оборотную сторону. Это лишний повод уделить внимание себе, своим близким и своему здоровью.

«Гонка героев» традиционно собирает любителей спорта, как подготовленных атлетов, так и начинающих спортсменов, любителей бега и экстрима. Здесь своя атмосфера, это всегда яркое событие. Для кого-то участие в «Гонке героев» шанс проверить себя, для других – возможность провести время активно, вместе с друзьями в компании с единомышленниками. Главное, что каждый получает положительные эмоции, заряд энергии. В этом году мероприятие также соберет много участников и очень важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования организаторов, отнестись к этому вопросу максимально ответственно», – отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году для зрителей и участников «Гонки Героев» будет организованы бесплатные автобусы из Самары: от ДК им. «Литвинова» и автостанции «Аврора». Отправка из Самары на полигон «Рощинский» с 07.00 до 13.00 по мере заполняемости. Отправка с полигона «Рощинский» в Самару с 14.30 до 21.00.

Фото из открытых источников