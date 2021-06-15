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«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре

15 июня 2021 10:14
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Гонка Героев пройдет 19 июня в Самаре

Экстремальный забег с препятствиями вновь пройдет в Самарской области на военном полигоне «Рощинский» 19 июня 2021 г. 

«Гонка Героев» - легендарное спортивное мероприятие, где участники преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть незабываемого приключения.

«Гонка Героев» первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.

Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков.

    «Гонки Героев» проходят по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности 500.000 человек – атлетов и зрителей. 

    В Самаре участников мероприятия ожидает 10-километровая трасса и 37 захватывающих испытаний. Перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание «Эверест» - для преодоления которого потребуются все силы.

    Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише, а специально подготовленная комфортная фан-зона с различными развлечениями и музыкой не даст болельщикам и зрителям соскучиться. 

В программе мероприятия показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружения, концертная программа, активные развлечения.

Программа мероприятия:

  • 8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации регистрация участников.
  • 9.45 – Официальное открытие.
  • 10.00 – Старт Чемпионата. (PRO, AGE: 18-29, 30-39 и 40+)
  • 10.45 – Массовый старт
  • 12.30 – Старт командных взводов
  • 13.30 – Церемония награждения Чемпионата
  • 17.00 – Завершение мероприятия

 

Ярких эмоций хватит на всех!

    Первый шаг к участию в «Гонке Героев» - регистрация на сайте лигагероев.рф. Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге – всё зависит только от вас!

18+

Для зрителей и участников будет организованы бесплатные автобусы от ДК им. «Литвинова»:

 

и автостанции «Аврора»:

Отправка из города на полигон «Рощинский» с 07.00 до 13.00 по мере заполняемости.

Отправка с полигона «Рощинский» в город 14.30-21.00 

Интервал движения: 40-50 минут

Время в пути: 40-60 минут

 

Теги: Гонка Героев Мероприятия Рощинский экстремальный забег

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