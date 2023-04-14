15 апреля, раньше обычного срока, в Самаре начнутся регулярные перевозки к садово-дачным массивам

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В Самаре завершается подготовка к организации регулярных сезонных перевозок по дачным маршрутам. Весна в этом году ранняя, поэтому садово-дачные перевозки начинаются на две недели раньше обычного – уже с 15 апреля. Соответствующее решение принято Главой города Еленой Лапушкиной. Стоит отметить, что одна из трасс следования дачных автобусов пролегает по мосту «Южный» и путепроводу «Аврора», которые по поручению руководства мэрии были охвачены ремонтом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» раньше запланированного срока – в самом начале дорожно-строительного сезона. При этом обновление дорожного полотна завершилось уже 14 апреля, перед стартом дачных перевозок. Повышенное внимание уделили деформационным швам, проезд по которым стал плавным.

Подчеркнем также, что тарифы на дачные перевозки не изменились, их удалось сохранить на уровне 2021 года. Проезд пассажиров на пробных рейсах будет осуществляться по билетам, приобретаемым у кондуктора в автобусе.

Всего в 2023 году в дачных перевозках планируется задействовать 52 автобуса, которые будут работать на 29 маршрутах. Охватят Волжский, Красноярский и Кинельский районы Самарской области.

Пункты отправления дачных автобусов, которые определены соответствующим приказом регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, следующие:

- ул. Георгия Димитрова;

- завод «Металлург»;

- пос. Управленческий;

- Дом Печати;

- площадь им. Кирова;

- Хлебная площадь;

- автостанция «Аврора»;

- Пригородный автовокзал;

- пр. Ленина.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, совпадающих с религиозными и иными праздниками. Таким образом, 16, 23, 25 апреля и 3 июня, а также в День Победы рейсы на дачи выполняться не будут, так как в указанные дни выполняются перевозки к кладбищам.

Вместе с тем, в период майских праздников рейсы состоятся 2, 4, 5 мая (для автобусов № 170), 6, 7, 8, 10 мая, при этом 7, 8 и 10 мая – по расписанию выходного дня, а 4, 5 и 6 мая – по расписанию среды, четверга и пятницы.

Как и в предыдущие годы, в ходе подготовки к старту дачных перевозок во взаимодействии с представителями ГИБДД и садово-дачных товариществ провели тщательное обследование маршрутов. При составлении дорожной карты учитывались наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам – после окончания зимнего периода состоянию дорожного покрытия также уделяется повышенное внимание.

Изменение трассы следования коснулось работы только одного маршрута – № 146 («Площадь Кирова – СДТ «Зеленая Роща»), так как 1 апреля 2023 года ограничили движение транспорта на пересечении трассы «Самара–Бугуруслан» – Петра Дубрава и магистрали «Центральная» из-за строительства путепровода. Автобусы данного маршрута проследуют по автодороге 36К-851 (Кинельское шоссе) через Алексеевскую развязку, далее – по обводной дороге «Обход г. Самара» до автодороги 36К-738 и затем – по своему маршруту в СДТ «Зеленая Роща». На участке объезда будут совершаться следующие остановки: «Спутник», «25 км», «1-я Дачная», «2-я Дачная», «3-я Дачная» (в оба направления).

«Количество дачных автобусов, обслуживающих дачные маршруты, осталось на уровне прошлого года и составляет 52 единицы. В период с мая по сентябрь автобусы будут курсировать 4 раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а маршрут № 170 – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, поездки организуются в нерабочие праздничные дни. А в апреле и октябре дачные автобусы будут работать только по субботам и воскресеньям. Как и в прошлом году, все рейсы автобусного маршрута № 165, пролегающего до Стромиловских дач, стартуют с Хлебной площади, при этом остановка «Улица Бакинская» остается в качестве промежуточного пункта», – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Вопрос подготовки подвижного состава к началу перевозок – на контроле.

«К запуску дачных маршрутов транспорт начали готовить заблаговременно. В частности, проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также на автотранспортном предприятии в ходе генеральной уборки все автобусы тщательно отмываются снаружи и внутри и дезинфицируются хлорсодержащим раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором, – рассказала представитель предприятия «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – С началом садово-дачных перевозок будет организован мониторинг непосредственно на линии, в том числе с помощью системы ГЛОНАСС, а также будем отслеживать ситуацию с помощью социальных сетей и мессенджеров, куда обращаются горожане».

По вопросам, касающимся дачных перевозок, можно обращаться по телефону: 8 (846) 207-70-11.

Кроме того, организуют работу «горячей линии» по вопросам использования транспортных карт: 8 (929) 707-61-38.

Отметим, что стоимость льготного проезда в дачных автобусах для учащихся дневных (очных) школ, гимназий и других образовательных учреждений при предъявлении соответствующей справки равна стоимости льготного проезда по бесконтактной микропроцессорной пластиковой карте школьника.

«Стоимость поездок на садово-дачные массивы рассчитывается с учетом того, что это межмуниципальные маршруты. В текущем году стоимость проезда для граждан не изменится – останется на уровне прошлого года. Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием транспортных карт – садово-дачной карты и карты школьника», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных категорий граждан» для лиц, имеющих право на получение социальной карты жителя Самарской области, действует садово-дачная транспортная карта. Обращаем внимание дачников: для льготного проезда (по стоимости такого проезда по садово-дачной карте) нужно будет предъявить садово-дачную карту и документ, подтверждающий право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области.

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс садово-дачных карт и при необходимости пополнить их.

Напомним, что срок активации транспортной карты равен 1 году с момента совершения последней операции пополнения (или активации). После карта подлежит переактивации в любом пункте пополнения либо на Почте России и в офисах «ОТК». Пополнить транспортные карты для оплаты проезда по садово-дачным маршрутам можно также через сайт единого оператора «ОТК» и сервис «Сбербанк-онлайн».

Офисы единого оператора работают по адресам: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Фрунзе, 70.