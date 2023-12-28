За год более 7,5 тыс. школьников приняли участие в программе бесплатных школьных путешествий в Самарской области

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В Самарской области подвели итоги реализации программы бесплатных школьных путешествий, состоявшихся в период с 2022 по 2023 годы. В 2023 году в рамках проекта в экскурсиях по региону приняли 7611 детей из всех городских округов и муниципальных районов Самарской области. Всего за два года реализации проекта количество школьников, воспользовавшихся социальными сертификатами достигло 15 222 человек.

Бесплатные поездки по Самарской области для учащихся 5 – 9 классов проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов». Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина, сформированы маршруты для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривали посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, а также в Ставропольском районе Самарской области. Ряд программ предусматривал посещение национального парка Самарская Лука и Жигулевского государственного природного заповедника имени И.И. Спрыгина.

Грамотно спланированные программы пребывания участников маршрутов в местах посещения позволили охватить максимальное количество достопримечательных, исторических и памятных мест, посетить музеи и храмы.

«Отдельное внимание при реализации регионального проекта министерство уделяло качеству оказания государственной услуги. Наиболее существенными требованиями являлись продолжительность поездки, которая должна быть не менее 24 часов, а также уровень объектов размещения – гостиницы категории «3 звезды» и выше», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Среди жителей области было проведено социологическое исследование по оценке качества программы бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов. Большинство респондентов в той или иной степени оценивают прошедшую поездку ребенка хорошо. 99% респондентов согласны с тем, что прошедшая поездка поспособствовала расширению кругозора их ребенка, а также с тем, что поездка показала их ребенку богатое культурное и историческое наследие региона. Все опрошенные респонденты готовы рекомендовать программу бесплатных путешествий для школьников своим родственникам, друзьям.

Напомним, что в Самарской области активно развивается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Самарская область последние два года уверенно входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга. Рост туристической привлекательности Самарской области – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Дмитрий Азаров отметил, что туризм должен стать одним из ключевых направлений патриотического воспитания и повышения привлекательности региона.