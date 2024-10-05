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Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

5 октября 2024 10:11
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Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

Уважаемые работники и ветераны образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Профессия педагога всегда пользовалась особым уважением в нашем обществе. С ней не может сравниться ни одна другая в стране. Именно вы, учителя, наставники, воспитатели, вооружаете необходимыми знаниями, задаёте нравственные ориентиры, воспитываете ответственных, целеустремлённых граждан нашей великой России. И неважно какой в дальнейшем профессиональный путь мы выбираем, все мы – ваши ученики, и наши успехи – результат ответственного и кропотливого труда педагогов.

Каждый из вас – работник дошкольной, средней или высшей ступени образования обладает колоссальной силой, способной зажигать огонь в сердцах детей, творить, созидать и менять мир к лучшему. С особым талантом вы находите подход к каждому ученику, становитесь для него другом и наставником по жизни.

Большого уважения заслуживает ваша работа с родителями, семьями, где закладывается фундамент формирования личности. Во взаимодействии с ними вы настойчиво добиваетесь значительных результатов, решая одну из важнейших приоритетных задач сферы образования – реализация потенциала каждого человека.

Уверен, ваша совместная работа в 2024 году, который Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом семьи, реализация интересных проектов позволят на долгие годы выстроить партнерские отношения между школой и семьёй, улучшая образовательный и воспитательный процессы, придавая новый импульс и более системный, комплексный характер.

Мы гордимся достижениями самарского образования. В нашем регионе много молодых талантливых учителей, опытных педагогов, отмеченных высокими наградами. Из года в год в губернии растет количество учеников, демонстрирующих высокие показатели по ЕГЭ. Самарская область входит в пятерку регионов страны по числу 200-балльников.

Правительство Самарской области при поддержке федерального центра продолжит и в дальнейшем поддерживать, развивать отрасль образования. В ближайшие годы мы создадим до двадцати новых школ, оснастив их современным оборудованием, капитально отремонтируем десятки уже действующих общеобразовательных учреждений. И, конечно, позаботимся о повышении престижа профессии педагога, мерах поддержки учителей, укреплении кадрового потенциала отрасли.

Уважаемые педагоги! Благодарю вас за благородный, важный для нашего региона и всей страны труд, за тепло ваших сердец и свет знаний, который вы несёте детям. Особая благодарность ветеранам отрасли, посвятившим свою жизнь обучению и воспитанию целых поколений учеников.

Желаю вам новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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