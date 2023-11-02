В Самарской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, считают в Общественной палате.
В России могут ввести «отцовский» капитал в размере 1 млн рублей за рождение третьего ребенка
Чернышенко обвинил МОК в поддержке игроков, которые "находятся под крылом США".
Чернышенко, комментируя позицию по израильским спортсменам, обвинил МОК в "переобувании в воздухе"
По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы.
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой: то оттепель, то мороз
В честь праздников - 4 и 7 ноября действует БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка.
Исторический парк «Россия – моя история» Самара: 4, 5 и 7 ноября можно посетить экспозиции XX века
На медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия».
Самарская телебашня РТРС включит праздничную иллюминацию в День народного единства.
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.
Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска
Уже в ближайшие выходные, в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023».
В новом формате: Музей-галерея «Заварка» становится частью Музея Эльдара Рязанова
Модернизация дорожной сети ведется в регионе рекордными темпами.
Темпы модернизации дорожной инфраструктуры Самарской области отметили на федеральном уровне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.28
1.26
EUR 98.44
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

2 ноября 2023 13:23
157
В Самарской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Самарские школьники начали примерять на себя разные профессии, что, возможно,  поможет им определиться с выбором.


Ребята 6-11 классов из разных районов области познают мир разных специальностей. Мастер-классы и экскурсии, проведенные в образовательных учреждениях и на предприятиях, помогают им получить практический опыт и узнать особенности профессий.
Самарский институт культуры, СамГТУ, ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево», «Волжский светотехнический завод Луч» — это неполный список аккредитованных для профессиональных проб площадок.


17 октября учащиеся гимназии г. Сызрани стали участниками первой в этом учебном году профессиональной пробы. Ребята познакомились с тремя увлекательными профессиями: кондитер, парикмахер и модельер-портной. Наставники и педагоги школы профессионального образования «Арт-Профи» подготовили образовательную программу по профориентации, которая включала в себя не только теоретические сведения о каждой профессии, но и представила возможность погрузиться в практический опыт. Кроме того, участники посетили увлекательную экскурсию в мир выбранных профессий и получили полное представление о перспективах, которые они могут получить.

45 учащихся 6 - 11 классов ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова из с. Исаклы стали участниками профессиональных проб в Похвистневском колледже. Педагоги и студенты в течение недели знакомили школьников с миром профессий: учитель начальных классов, воспитатель дошкольного учреждения, медицинский брат/медицинская сестра и сварщик. Они помогли им понять тонкости каждой профессии.

Учащиеся 9 и 10 классов МБОУ шк. № 81 г.о. Самара на базе СамГТУ познакомились с профессией «Лаборант химического анализа». В условиях научной лаборатории университета опытный наставник, лаборант химического анализа Финогенов А.А. показал рабочие примеры в области химического эксперимента, позволяющие исследовать продукты химии и нефтехимии. Ребята получили не только теоретическую информацию, но и погрузились в практический опыт, который может помочь в будущем профессиональном самоопределении.

На «Волжском светотехническом заводе Луч» для учеников Тольяттинской гимназии № 48 была проведена экскурсия, на которой ребята узнали, как создаются светодиодные светильники, увидели основные производственные процессы. Подобные мероприятия помогают привлечь внимание молодежи к работе в реальном секторе экономики, осознать роль рабочих и инженерных специальностей.

На базе Самарского института культуры ученики старших классов школ города и региона стали участниками профессионально-ориентированных учебных занятий в сфере креативных индустрий. Уже начата реализация двух программ — «Звукорежиссёр» и «Экскурсовод». Мероприятия нацелены на знакомство потенциальных абитуриентов вуза с особенностями творческих профессий. 24 октября для учащихся Технического лицея им. С.П. Королева прошло первое занятие по программе «Звукорежиссер». В рамках теоретической части старший преподаватель кафедры звукорежиссуры Юрий Качалов рассказал об особенностях труда звукорежиссёра и музыкальных фонограммах. Затем состоялась экскурсия в Центр прототипирования и современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!». Здесь ребята познакомились с оборудованием и в качестве практики смогли понаблюдать за записью подкаста с педагогами СГИК Екатериной Бакшутовой и Сергеем Андреевым.


26 октября прошло занятие по программе «Экскурсовод». Людмила Галактионова, доцент кафедры экономики и управления социально-культурной деятельности СГИК, рассказала учащимся школ № 25 и № 70 г. о. Самара о труде экскурсоводов, о сложностях и перспективах профессии.

«Отдельное внимание на занятии было обращено на важную составляющую мастерства экскурсовода – речь и её особенности, связанные с проведением экскурсий, а также на приёмы сторителлинга», – отмечает декан факультета дополнительного образования Лариса Климина.

 В рамках практической части занятия школьники совместно с наставником прослушали тексты из аудиогидов и провели анализ подачи информации, выразительности звучания текста. Под руководством доцента кафедры экономики и управления социально-культурной деятельности Людмилы Галактионовой участники познакомились с правилами составления виртуальных экскурсий и попробовали создать собственный проект.
Напомним, Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в Самарской области региональным оператором – Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области г. Тольятти. В этом году в профориентационном проекте принимают участие более 50 000  самарских школьников.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
154
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
174
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
360
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
1 ноября 2023  12:20
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
577
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
333
Весь список