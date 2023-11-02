В Самарской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

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Самарские школьники начали примерять на себя разные профессии, что, возможно, поможет им определиться с выбором.



Ребята 6-11 классов из разных районов области познают мир разных специальностей. Мастер-классы и экскурсии, проведенные в образовательных учреждениях и на предприятиях, помогают им получить практический опыт и узнать особенности профессий.

Самарский институт культуры, СамГТУ, ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево», «Волжский светотехнический завод Луч» — это неполный список аккредитованных для профессиональных проб площадок.



17 октября учащиеся гимназии г. Сызрани стали участниками первой в этом учебном году профессиональной пробы. Ребята познакомились с тремя увлекательными профессиями: кондитер, парикмахер и модельер-портной. Наставники и педагоги школы профессионального образования «Арт-Профи» подготовили образовательную программу по профориентации, которая включала в себя не только теоретические сведения о каждой профессии, но и представила возможность погрузиться в практический опыт. Кроме того, участники посетили увлекательную экскурсию в мир выбранных профессий и получили полное представление о перспективах, которые они могут получить.



45 учащихся 6 - 11 классов ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова из с. Исаклы стали участниками профессиональных проб в Похвистневском колледже. Педагоги и студенты в течение недели знакомили школьников с миром профессий: учитель начальных классов, воспитатель дошкольного учреждения, медицинский брат/медицинская сестра и сварщик. Они помогли им понять тонкости каждой профессии.



Учащиеся 9 и 10 классов МБОУ шк. № 81 г.о. Самара на базе СамГТУ познакомились с профессией «Лаборант химического анализа». В условиях научной лаборатории университета опытный наставник, лаборант химического анализа Финогенов А.А. показал рабочие примеры в области химического эксперимента, позволяющие исследовать продукты химии и нефтехимии. Ребята получили не только теоретическую информацию, но и погрузились в практический опыт, который может помочь в будущем профессиональном самоопределении.



На «Волжском светотехническом заводе Луч» для учеников Тольяттинской гимназии № 48 была проведена экскурсия, на которой ребята узнали, как создаются светодиодные светильники, увидели основные производственные процессы. Подобные мероприятия помогают привлечь внимание молодежи к работе в реальном секторе экономики, осознать роль рабочих и инженерных специальностей.



На базе Самарского института культуры ученики старших классов школ города и региона стали участниками профессионально-ориентированных учебных занятий в сфере креативных индустрий. Уже начата реализация двух программ — «Звукорежиссёр» и «Экскурсовод». Мероприятия нацелены на знакомство потенциальных абитуриентов вуза с особенностями творческих профессий. 24 октября для учащихся Технического лицея им. С.П. Королева прошло первое занятие по программе «Звукорежиссер». В рамках теоретической части старший преподаватель кафедры звукорежиссуры Юрий Качалов рассказал об особенностях труда звукорежиссёра и музыкальных фонограммах. Затем состоялась экскурсия в Центр прототипирования и современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!». Здесь ребята познакомились с оборудованием и в качестве практики смогли понаблюдать за записью подкаста с педагогами СГИК Екатериной Бакшутовой и Сергеем Андреевым.



26 октября прошло занятие по программе «Экскурсовод». Людмила Галактионова, доцент кафедры экономики и управления социально-культурной деятельности СГИК, рассказала учащимся школ № 25 и № 70 г. о. Самара о труде экскурсоводов, о сложностях и перспективах профессии.

«Отдельное внимание на занятии было обращено на важную составляющую мастерства экскурсовода – речь и её особенности, связанные с проведением экскурсий, а также на приёмы сторителлинга», – отмечает декан факультета дополнительного образования Лариса Климина.

В рамках практической части занятия школьники совместно с наставником прослушали тексты из аудиогидов и провели анализ подачи информации, выразительности звучания текста. Под руководством доцента кафедры экономики и управления социально-культурной деятельности Людмилы Галактионовой участники познакомились с правилами составления виртуальных экскурсий и попробовали создать собственный проект.

Напомним, Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в Самарской области региональным оператором – Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области г. Тольятти. В этом году в профориентационном проекте принимают участие более 50 000 самарских школьников.