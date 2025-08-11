В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе

124

Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители первоклассников.



Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители из Самары ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 38% отцов и 33% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 3% респондентов. Для 47% родителей пол не имеет значения.



Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 40% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей, 40—50 лет — 15% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 6%. 25% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.



Интересно, что матери предпочитают учителей 30—40 лет и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (15%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (34%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет.



Время проведения: 29 мая — 29 июля 2025 года