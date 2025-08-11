Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе

11 августа 2025 12:41
124
Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители первоклассников.

Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители из Самары ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 38% отцов и 33% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 3% респондентов. Для 47% родителей пол не имеет значения.

Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 40% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей, 40—50 лет — 15% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 6%. 25% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.


Интересно, что матери предпочитают учителей 30—40 лет и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (15%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (34%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет.

Время проведения: 29 мая — 29 июля 2025 года

Теги: Опрос

каждый пятый житель Самары ежеквартально делает ревизию ненужных вещей
11 августа 2025, 12:13
Каждый пятый житель Самары ежеквартально делает ревизию ненужных вещей
У 8 из 10 жителей Самары дома есть ненужные вещи, и большинство старается регулярно от них избавляться. Общество
115
Большинство самарцев убеждено в том, что счет в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать мужчина
09 августа 2025, 11:09
Большинство самарцев убеждено в том, что счет в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать мужчина
По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. Общество
661
большинство россиян не понимает, как управлять своими пенсионными накоплениями
08 августа 2025, 11:57
Большинство россиян не понимает, как управлять своими пенсионными накоплениями
Они не используют возможности программы долгосрочных сбережений. Общество
346
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
151
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
143
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
500
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
412
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1393
